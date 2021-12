Message de Noël: Justin Trudeau souligne la «générosité» et l’«espoir» des Canadiens

Joyeux Noël! À l’aube de la nouvelle année, rappelons-nous que des jours meilleurs nous attendent et que nous pourrons tous en profiter ensemble. De notre famille à la vôtre, Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie et moi vous souhaitons joie, santé et amour. https://t.co/XvouHl6TZ7 pic.twitter.com/WpyXUOgJK6