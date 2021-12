NFL: Jonathan Taylor, joueur le plus utile

Le porteur de ballon des Colts Jonathan Taylor est le candidat logique pour devenir le joueur le plus utile de la NFL au terme de la saison. Sauf qu’il n’obtiendra pas cet honneur, parce que malgré toutes ses qualités, il a le plus grand défaut qui soit dans la course pour cet honneur individuel prisé. Il n’est pas quart-arrière.

Taylor domine la NFL avec 1518 verges au sol. Il est aussi le meneur avec 1854 verges de la ligne de mêlée et 19 touchés au total. Il a donc gagné 424 verges au sol de plus que son plus proche poursuivant (Joe Mixon) et il vogue sur la deuxième plus longue séquence de matchs (11) avec au moins un touché dans l’histoire.

Le produit de l’Université du Wisconsin n’a pas son égal non plus avec 11 courses de plus de 20 verges, dont quatre de 40 verges et plus.

Il s’est aussi permis de transformer une courte passe voilée en gain de 76 verges, le plus long jeu aérien des Colts cette saison.

Une denrée rare

Tout ça est remarquable, mais les huit derniers lauréats du plus prestigieux honneur individuel en saison régulière sont des quarts-arrières. En allant plus loin, 13 des 14 derniers joueurs qui ont décroché le titre jouaient à cette position.

Nul doute que les équipes vivent ou meurent avec leurs quart-arrière. Il existe quand même des exceptions et Taylor en est un exemple probant. Sans lui, les Colts n’iraient nulle part cette saison. C’est aussi ça, la définition de joueur le plus utile.

Dans les premiers jours de novembre, les Colts montraient un dossier de 3-5 et semblaient foncer tout droit dans le mur. Depuis, ils n’ont perdu qu’un de leurs six derniers matchs et Taylor a pris d’assaut les défensives adverses avec 157 verges au sol en moyenne durant cette heureuse séquence.

L’impact de Taylor est évident quand on constate que les Colts sont 8-0 quand il court pour plus de 100 verges cette saison... et 0-6 quand ce n’est pas le cas.

Position en perte de valeur

Le problème, c’est que les Tom Brady et Aaron Rodgers de ce monde, qui connaissent soit dit en passant des saisons formidables, auront toujours préséance dans la tête de ceux qui votent pour les honneurs individuels.

Il est vrai de dire qu’au sens pur du terme «utile», il est difficile de déloger les quarts-arrières dans l’ère actuelle. La conversation devrait toutefois aller plus loin.

Plusieurs considèrent que la position de porteur de ballon a perdu énormément de valeur dans les dernières années.

«N’importe quel porteur fera l’affaire», entend-on régulièrement. Ou encore, «un porteur est d’abord le produit d’une excellente ligne offensive». Ce n’est pas faux dans bien des cas, mais il existe encore des porteurs particuliers.

Taylor, même s’il évolue derrière une ligne offensive de grande qualité, a gagné 757 verges après contact, selon Pro Football Reference. Seulement un autre porteur dans la ligue a gagné plus de 500 verges dans cette catégorie, soit Nick Chubb. Il fait donc son chemin bien souvent.

À Indianapolis, Taylor risque de transporter son équipe en séries, en dépit d’un quart-arrière pas plus que correct en Carson Wentz, d’un groupe de receveurs sans trop de profondeur et d’une défensive de milieu de peloton. Brady et Rodgers sont mieux outillés.

Si Derrick Henry n’a pas remporté le titre de joueur le plus utile avec les Titans la saison dernière malgré une récolte de 2027 verges au sol, Taylor peut pratiquement faire son deuil.

Ça ne signifie pas qu’il ne mérite pas cet honneur. Bien plus qu’une simple pièce du système, il est le système des Colts.

NOS PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 16

JEUDI

MON CHOIX

San Francisco au Tennessee 49ERS

SAMEDI

MES CHOIX

Cleveland à Green Bay (16 h 30) PACKERS

Indianapolis en Arizona (20 h 15) COLTS

DIMANCHE

MES CHOIX

NY Giants à Philadelphie (13 h) EAGLES

LA Rams au Minnesota (13 h) VIKINGS

Buffalo en Nouvelle-Angleterre (13 h) BILLS

Tampa Bay en Caroline (13 h) BUCCANEERS

Jacksonville à NY Jets (13 h) JETS

Detroit à Atlanta (13 h) FALCONS

LA Chargers à Houston (13 h) CHARGERS

Baltimore à Cincinnati (13 h) BENGALS

Chicago à Seattle (16 h 05) SEAHAWKS

Pittsburgh à Kansas City (16 h 25) CHIEFS

Denver à Las Vegas (16 h 25) BRONCOS

Washington à Dallas (20 h 20) COWBOYS

LUNDI

MON CHOIX

Miami à La Nouvelle-Orléans (20 h 15) DOLPHINS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 11 en 16 (68,8%)

TOTAL CETTE SAISON : 140 en 224 (62,5%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Browns de Cleveland (7-6) vs Packers de Green Bay (11-3)

NOËL À GREEN BAY

Les Browns devraient renouer avec plusieurs de leurs joueurs coincés sur la liste COVID, mais même s’ils misaient sur une équipe complète, ça ne suffirait probablement pas pour renverser les Packers à Green Bay. Les Packers sont déjà champions de division et assurés d’une place en séries, mais doivent continuer de se battre pour le premier rang dans la conférence. Attention toutefois, la défensive a donné au moins 28 points à ses quatre derniers matchs.

Packers par 8

Colts d’Indianapolis (8-6) vs Cardinals de l’Arizona (10-4)

AUTRE GROS SAMEDI SOIR

Les Colts peuvent-ils répéter leurs exploits du weekend dernier avec un autre gros samedi soir? Ils sont actuellement premiers dans la ligue avec une moyenne de 5,2 verges par course, tandis que les Cardinals sont 28e en accordant 4,7 verges par course. Jonathan Taylor a gagné plus de 140 verges au sol dans trois de ses quatre derniers matchs. Depuis leur retour de congé, les Cardinals sont méconnaissables avec une fiche de 1-2 et ils concèdent 115 verges au sol par match.

Colts par 2

Giants de New York (4-10) vs Eagles de Philadelphie (7-7)

OPPORTUNITÉ EN OR

Les Eagles ont une opportunité en or de se maintenir en bonne position pour une place en séries. Les Giants n’arrivent absolument à rien offensivement et cette fois, ils se tournent vers le jeune quart-arrière Jake Fromm. Choix de cinquième ronde des Bills l’an dernier, il a été embauché par les Giants depuis et n’a vu qu’un brin d’action, à la fin d’une cause perdue la semaine passée. Donnons la chance au coureur, mais ce n’est pas comme s’il regorgeait d’expérience.

Eagles par 12

Rams de Los Angeles (10-4) vs Vikings du Minnesota (7-7)

SURPRISE POSSIBLE

Les Rams ont tout pour battre les Vikings privés de Dalvin Cook. Leur ligne défensive peut ravager la ligne à l’attaque des Mauves, toujours faible à l’intérieur. Les receveurs sont aussi bien plus talentueux que la tertiaire des Vikings. Sauf que les Rams n’auront eu que quatre jours de repos. Mike Zimmer connaît bien Matthew Stafford, qui montre une fiche de 0-6 dans ses six derniers matchs face aux Vikings. Adam Thielen devrait revenir, un gros plus pour Kirk Cousins.

Vikings par 1

Bills de Buffalo (8-6) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-5)

MATCH REVANCHE

C’est le match revanche du fameux duel d’il y a deux semaines dans les vents violents de Buffalo. Le gagnant s’appropriera, du moins temporairement, le premier rang de la division. Dans des circonstances climatiques normales, les Bills pourront se tourner davantage vers leur quart-arrière Josh Allen pour réaliser de gros jeux. Les Patriots seront encore redoutables au sol, mais cette fois, Mac Jones devra faire sa part. Miser deux fois contre les Patriots? Je n’ai pas ma leçon!

Bills par 3

Buccaneers de Tampa Bay (10-4) vs Panthers de la Caroline (5-9)

RETOUR SUR LES RAILS

C’est le match parfait pour que les Buccaneers retrouvent leurs moyens à l’attaque. À leurs quatre derniers matchs, les Panthers ont concédé 30 points en moyenne et pas toujours à de grosses machines offensives (Washington, Miami, Atlanta, entre autres). Cependant, Tom Brady sera privé de son receveur Chris Godwin et possiblement de Mike Evans, son autre cible de choix. Par contre, Antonio Brown revient au jeu et lui donnera un gros coup de main.

Buccaneers par 11

Jaguars de Jacksonville (2-12) vs Jets de New York (3-11)

DUEL DE BAS ÉTAGE

Après Jaguars-Texans dimanche dernier, place à Jaguars-Jets cette semaine. Sentez-vous la fièvre? Pour les Jaguars, Trevor Lawrence n’a lancé qu’une passe de touché à ses sept derniers matchs et aucune depuis le 28 novembre. Le portrait doit changer face aux Jets, qui sont 28e contre la passe, 30e pour le pourcentage de passes complétées contre eux et 28e pour le nombre de verges accordées par passe. Mais savez-vous quoi? La défensive des Jaguars est aussi minable.

Jets par 4

Lions de Detroit (2-11-1) vs Falcons d’Atlanta (6-8)

DEUX VICTOIRES DE SUITE?

Gorgés de confiance après leur victoire face aux Cards, les Lions pourraient-ils en signer une deuxième de suite? Ça risque de se compliquer si le quart-arrière Jared Goff, qui est sur la liste COVID, s’absente. Pas qu’il soit irremplaçable, mais Goff demeure loin devant les autres options des Lions. Face aux adversaires de moindre qualité, les Falcons ont bien fait cette saison, ce qui explique leur fiche respectable. Reste que leur défensive vient de donner au moins 30 points dans deux des trois derniers matchs.

Falcons par 6

Chargers de Los Angeles (8-6) vs Texans de Houston (3-11)

FAUX-PAS INTERDIT!

Les Texans peuvent avoir l’air d’une proie facile, mais les Chargers ont échappé plus tôt cette saison des matchs qu’ils n’auraient pas dû perdre face aux Vikings et Broncos. Ils seront aussi privés de bons éléments en raison de la COVID, dont le dominant ailier défensif Joey Bosa. Il n’en demeure pas moins que l’attaque des Texans en arrache profondément cette saison, sauf contre les Jaguars. Les Chargers, au cœur d’une course aux séries serrées, ne peuvent se permettre un écart de conduite.

Chargers par 13

Ravens de Baltimore (8-6) vs Bengals de Cincinnati (8-6)

LE MOMENT DES BENGALS

Par le passé, les Bengals ont mal paru dans les grandes occasions. Cette équipe semble toutefois construite dans un tout autre moule. En octobre, ils ont pulvérisé les Ravens 41-17 et Joe Burrow avait accumulé plus de 400 verges. Cette fois, les Ravens devraient logiquement se battre avec plus de mordant, mais ils comptent encore plus de blessures qu’à l’époque et la tertiaire sans Marlon Humphrey risque d’en baver face aux receveurs des Bengals. Lamar Jackson demeure un cas incertain.

Bengals par 4

Bears de Chicago (4-10) vs Seahawks de Seattle (5-9)

POUR L’HONNEUR

Maintenant que les Bears sont éliminés et les Seahawks à peu près aussi, il n’y a plus d’autre chose que l’honneur qui est en jeu. Justin Fields continue de montrer des signes de progrès aux commandes de l’attaque des Bears, même s’il y a encore beaucoup de travail à faire. À part Darnell Mooney, le groupe de receveurs n’amène pas vraiment de menace. Chez les Seahawks, le pire de l’épisode COVID semble derrière et la défensive s’est ressaisie de son atroce début de saison.

Seahawks par 8

Steelers de Pittsburgh (7-6-1) vs Chiefs de Kansas City (10-4)

LA COVID CHEZ LES CHIEFS

Il faudra surveiller jusqu’au dernier moment ce qu’il adviendra des nombreux cas de COVID chez les Chiefs, dont Travis Kelce et Tyreek Hill. Les Steelers figurent encore parmi les équipes qui utilisent le blitz le plus souvent, soit sur 26,1% de leurs jeux défensifs. Il faudra assurément revoir cette stratégie à la baisse face aux Chiefs, car Patrick Mahomes a le don de déchiqueter les défensives qui amènent des ressources supplémentaires en pression. L’attaque des Steelers se fera embouteiller, sauf si Najee Harris explose.

Chiefs par 7

Broncos de Denver (7-7) vs Raiders de Las Vegas (7-7)

DREW LOCK AUX COMMANDES

Puisque Teddy Bridgewater se remet d’une commotion cérébrale, ce sera un premier départ cette saison pour Drew Lock. Ses 20 interceptions en 21 départs en carrière font peur, mais pas une équipe revendique moins que les cinq petites interceptions des Raiders. Si Lock ne fait que bien gérer le match, les Broncos s’en sortiront avec leurs deux excellents porteurs. À leurs trois derniers matchs, les Raiders ont été limités à 13,3 points en moyenne et la défensive des Broncos joue bien.

Broncos par 3

Équipe de Washington (6-8) vs Cowboys de Dallas (10-4)

RÉVEIL OFFENSIF?

Autant les Cowboys jouent bien défensivement avec 17 revirements provoqués lors de leurs six derniers matchs, autant la machine offensive a perdu son rythme du début de saison. La semaine dernière face aux pauvres Giants, les Cowboys ont gagné en moyenne 4,7 verges seulement en 70 jeux. Dak Prescott n’a pas lancé plus d’une passe de touché à ses trois derniers matchs. Il y a trop de talent offensif dans cette équipe pour que cette attaque demeure en dormance bien longtemps.

Cowboys par 7

Dolphins de Miami (7-7) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (7-7)

LES DÉBUTS DE IAN BOOK

Ce match du lundi soir ne devrait pas être une affaire à haut pointage. Le quart recrue Ian Book sera aux commandes de l’attaque des Saints puisque Taysom Hill et Trevor Siemian sont sur la liste COVID. Il peut courir, mais l’absence de solides receveurs lui fera mal. La défensive risque de maintenir l’équipe dans le match face à la ligne offensive poreuse des Dolphins. Cam Jordan et sa bande ont fait la vie dure à Tom Brady derrière une solide ligne offensive. Que Tua Tagovailoa se le tienne pour dit.

Dolphins par 4

