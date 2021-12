Avec les vacances des Fêtes qui s’installent, on pourra sortir des jeux pour jouer en famille.

Pour ce faire, nous vous proposons trois jeux qui pourraient offrir une progression dans la difficulté tout en étant très accessible pour les joueurs initiés ou pour les nouveaux venus dans ce passe-temps.

7 Wonders Architects

2 à 7 joueurs

8 ans +

25 minutes

59,99 $

Photo courtoisie

On se retrouve dans le même univers que le classique 7 Wonders, mais dans une expérience de jeu nettement simplifiée pour le rendre plus accessible.

Pas question ici de se passer des cartes d’un joueur à l’autre ou de faire des chaînes de cartes, l’un des aspects les plus complexes de la version originale.

Dans 7 Wonders Architects, chaque joueur choisit l’une des sept merveilles du monde et il devra la construire une pièce à la fois. Quand une pièce est terminée, elle est retournée sur sa face construite, ce qui procurera des points en fin de partie et, dans quelques cas, un boni immédiat.

Le jeu est aussi simple qu’il peut être aléatoire. On dispose des sabots de cartes entre chaque joueur. À son tour, un joueur peut prendre soit une carte du sabot situé à sa gauche, soit de celui situé à sa droite ou d’une poche centrale dont la première carte est cachée.

Photo courtoisie

C’est en amassant des ressources que les joueurs pourront bâtir leur merveille. Il est aussi possible de récolter de la puissance militaire, ou des cartes scientifiques qui vous permettront d’obtenir des jetons bonis, ou encore des cartes bleues qui vaudront des points en fin de partie.

Une fois la carte piochée, on en applique l’effet s’il y en a un. C’est aussi simple que ça.

Le jeu est très joli, d’une facilité désarmante à prendre en mains et une porte d’entrée de première qualité pour les plus jeunes qui veulent commencer à jouer à des jeux légèrement plus compliqués.

Ne vous attendez pas à un jeu complexe, mais c’est un excellent divertissement qui devient encore plus intéressant lorsqu’il y a beaucoup de joueurs.

Dinner in Paris

2 à 4 joueurs

10 ans +

40 minutes

56,99 $

Photo courtoisie

La Ville Lumière est réputée pour plein de choses, mais beaucoup pour ses bonnes tables et ses terrasses.

C’est l’esprit que l’on veut reproduire dans ce jeu qui prend vie devant vous à mesure que la partie progresse.

Vous êtes donc des restaurateurs et en amassant des cartes sur lesquelles se trouvent des ingrédients, vous allez pouvoir ouvrir de nouveaux restaurants. Ceux-ci vont vous procurer un revenu qui vous permettra ensuite d’ouvrir des terrasses, ce qui vous permettra de réaliser des objectifs communs ou secrets, et c’est là que vous ferez une bonne partie de vos points.

Mais attention, on ne peut pas placer les terrasses n’importe comment. Il y a des règles puisqu’on est en ville. Et c’est là que ça devient intéressant puisqu’un adversaire pourra décider d’ouvrir un restaurant à côté du vôtre afin de limiter l’espace qu’occupera votre terrasse.

Oui, c’est un jeu de développement, mais c’est aussi un jeu de blocage pour quiconque a l’esprit malin.

Et la construction de terrasses s’avère essentielle puisque c’est l’autre grosse source de points. On fera des points en fin de partie selon le nombre de terrasses déployées dans chacune des catégories d’établissement.

Il y a un côté contemplatif au jeu puisqu’on prend plaisir à voir cette grande place parisienne se transformer au fil des tours.

Mais il ne faut pas oublier le côté compétitif qui vous permettra d’aller décrocher la victoire en fin de partie.

Des règles simples, une mécanique fluide et des tours rapides. On a les ingrédients pour un menu réussi.

Tiny Epic Dinosaurs

1 à 4 joueurs

14 ans +

30-60 minutes

49,99 $

Photo courtoisie

Oubliez le Parc Jurassique, c’est vous qui détenez le plus bel élevage de dinosaures.

Dans cette toute petite boîte tient un jeu bien plus grand qu’il n’y paraît. Et c’est dans l’ADN de cette série Tiny Epic qui compte plus d’une dizaine d’itérations en français.

On se retrouve dans une île tropicale isolée où on fait l’élevage de dinosaures afin de les vendre à des parcs d’attractions.

Il s’agit d’un jeu de pose d’ouvriers assez standard dans lequel vous allez poser vos éleveurs pour réaliser des actions qui vont vous permettre d’obtenir de nouveaux dinosaures, d’amasser de la nourriture pour vos bêtes et d’améliorer votre parc.

Le jeu se joue sur six rondes qui sont découpées en diverses phases.

Et c’est là tout le sens du jeu puisqu’on va d’abord réaliser les actions de la pose de nos éleveurs, mais il faudra ensuite organiser son ranch, nourrir les dinos, les faire se reproduire et s’assurer qu’aucun ne fuit à chacune de ces étapes.

L’élevage de dinos vous permettra de réaliser des objectifs communs et privés, principales sources de points dans le jeu.

Il y a une grosse dimension de planification parce que c’est finalement une course contre la montre. Six rondes, c’est plutôt court alors chaque décision compte, d’autant qu’on dispose de peu d’éleveurs pour faire ces actions.

Vous allez certainement vous creuser les méninges, mais on vous assure, c’est un jeu qui demeure très simple et accessible. Notre testeur de onze ans a tout compris du premier coup et remporté la première partie.