Rétrospective 2021: les plus beaux looks des stars québécoises

La rétrospective 2021 des plus beaux looks de nos stars québécoises préférées permet d’affirmer que plusieurs ont fait preuve d’originalité et d’audace au fil des derniers mois. Et c’est tant mieux, car la réponse à la morosité passe d’abord par la couleur et la fantaisie.

Photo courtoisie, Julien Faugère

Mélanie Brisson, la styliste de la chanteuse Klô Pelgag, lui a conçu le costume de scène parfait pour sa prestation explosive au gala de l’ADISQ. Un chandail frangé dans un camaïeu de rouges, d’orange et de roses coordonné à un short et assorti à un collant à motifs naïfs et à des bottillons noirs à semelles jaunes.

Photo courtoisie, Paul Ducharme

Pour animer le Gala Québec cinéma, Geneviève Schmidt a opté pour la théâtralité d’une robe à volants de la griffe UNTTLD. Son audace a été payante, car elle était sublime.

Photo courtoisie, Julien Faugère

Anachnid, l’artiste autoch-tone de l’année, a récolté son tout premier Félix vêtue d’une création unique composée de multiples franges de ruban de satin noir de Process Visual par Jessy Colucci.

Photo courtoisie, Julien Faugère

La rappeuse Marie-Gold a astucieusement annoncé la sortie de son nouvel album. « On n’avait pas de billets pour l’ADISQ, mais on avait une belle robe pour annoncer mon prochain album, donc on a fait notre propre tapis rouge à la Place des arts », a-t-elle déclaré sur Instagram avant de fouler le vrai tapis rouge. La création mauve de Tristan Réhel se termine sur une longue traîne ornée de « Baveuse City 2022 ». L’opus Bienvenue à Baveuse City sera sur le marché en février 2022.

Photo courtoisie, Paul Ducharme

Sophie Desmarais a craqué pour cette robe-veste en faux cuir rose de la griffe géorgienne Materiel. « J’aime particulièrement l’asymétrie du modèle et qu’il soit très court. »

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

Pour la grande célébration de la mode canadienne, les Canadian Arts & Fashion Awards (CAFA) en mai, la comédienne Karine Vanasse a enfilé une création de Marie-Ève Lecavalier, l’une des designers québécoises les plus en vue au niveau mondial. La robe en cuir tressée, sertie de chaînes de strass, prouve toute son attention au travail de la matière. D’ailleurs, pour les fêtes de fin d’année et afin de souligner le 10e anniversaire de la marque Magnum Crème Glacée, elle a habillé un casse-tête de l’un de ses motifs de prédilection, des tourbillons hypnotiques bleus, dont les profits de la vente seront versés au Centre pour les victimes d’agression sexuelle.

Photo courtoisie, Julien Faugère

Pierre Lapointe, vêtu d’un complet Vivienne Westwood (déniché à la Maison Simons), a prouvé au gala de l’ADISQ qu’un costume à rayures pouvait ne pas être classique par ses revers très larges et ses rayures moyennes.

Photo courtoisie, Eric Myre

Alicia Moffet a choisi une robe aux découpes stratégiques de la marque Off-White. Ce courant prendra encore de l’ampleur l’an prochain.

Photo courtoisie, Paul Ducharme

Sarah-Maxine Racicot a illuminé les Gémeaux avec une robe jaune drapée. Elle portait la fleur NOUS/MADE qui souhaite célébrer la beauté de la diversité et rappeler l’importance de l’inclusion dans l’industrie audiovisuelle.

Photo courtoisie, Paul Ducharme

Il faut applaudir le panache de Louise Latraverse et son choix de tenue au Gala Québec Cinéma. Sa robe vestale tricolore est une création de Denis Gagnon.

Photo courtoisie, Paul Ducharme

« Je porte Faith & Love. Un ensemble deux pièces, bustier et pantalon, agencé léger de satin couleur bleu nuit. Le féminin rencontre le masculin, la belle des Mille et une nuits, version citadine », m’a précisé Marianne Farley au Gala Québec cinéma.