Trophées des pêcheurs

Il est fort inspirant de voir trois générations de pêcheurs sur la même photo avec le sourire fendu jusqu’aux oreilles. C’est en juillet dernier que Vincent Lauzon s’est rendu au barrage LG3 en compagnie de son fils François et de son petit-fils Mathéo. Ils ont eu le plaisir de déjouer plus de 10 touladis, dont ces deux gros spécimens de plus de 12 livres.

Lors d’une sortie sur le fleuve Saint-Laurent en face des îles de Varennes, Jean-Claude Desormeaux de Bois-des-Filion a eu toute une surprise et un combat mémorable lorsque ce bar rayé de 6 livres s’est élancé la gueule grande ouverte sur son jig garni d’un ver de terre qu’il laissait traîner derrière l’embarcation. Il a été remis à l’eau sur-le-champ.

Ariane Vallée, 26 ans, de Nominingue, adore la pêche. Lors d’une expédition à la rivière Ganaraska, en Ontario, elle tentait sa chance avec une mouche et des œufs. Soudainement, un chinook de 20 livres mord à l’hameçon. Un combat endiablé de 30 minutes s’ensuit. Tout à coup, il se libère et il se dirige vers la rive peu profonde. Ariane s’est alors empressée et l’a rattrapé par la queue.

Jonathan Farber de ville Saint-Laurent s’est rendu l’automne dernier en Ontario, au lac Sainte-Claire, pour ses vacances. Il avait entendu dire que les maskinongés y étaient fort actifs. Du quai municipal, à travers tous les autres adeptes, il a réussi à combattre deux gros carnassiers de 38 po et celui-ci de 42 po. Ils furent graciés après la photo.

Lors de la capture de ce beau brochet de 4 kg, Xavier Laroche était tellement fier de l’avoir déjoué à la traîne avec son grand-père Mario, qu’il voulait le manger sur place, dans l’embarcation, pour couronner le tout. Rendu au soir, ce monstre du lac Beaulac, dans la région de Lanaudière, a nourri la tablée au plus grand plaisir de ce jeune adepte de Chertsey.

Le 11 juin dernier, sur le lac Grand Penang de la réserve faunique de Mastigouche, les grosses mouchetées se bousculaient. André Beaudin a tout d’abord intercepté un spécimen de 2,87 lb. Puis, Natacha Urbain a attrapé une palette de 2,27 lb. Un peu plus tard, ce fut au tour de la petite Zoélie Pomminville de franchir le cap des deux livres grâce à sa St-Maurice noire et orange.

Le 3 décembre dernier, au large de Fort Myers Beach, en Floride, Gervais Bernard, Wilfrid Morin, Reynald Castonguay et Brigitte St-Germain (qui prenait la photo) ont été très impressionnés par toute la puissance et la combativité de ces poissons issus de la famille des carangues, qui portent le nom de permit. Ils ont capturé une quinzaine de délicieux spécimens pesant jusqu’à 20 livres.

L’été dernier, Maxym Rivière et son père se sont rendus à la rivière des Outaouais pour tenter d’y attraper leur premier maskinongé. Il n’a fallu que quelques heures à ce passionné de Blainville, âgé de 15 ans, pour capturer ce gros colosse de 25 livres qui a été remis à l’eau. Depuis ce temps, l’heureux duo père et fils a acheté une plus grosse épuisette.

Alors qu’il dérivait en chaloupe en bordure d’un haut fond au réservoir Rapide-Blanc, près de La Tuque, Serge Comtois, de Granby, a eu droit à une bataille mémorable lorsque ce magnifique brochet du nord de 47 pouces, pesant 28 livres, s’est élancé agressivement sur son offrande après qu’il eut effectué plusieurs tentatives, au lancer, avec son Rapala articulé bleu de 8 pouces.

Isabelle Poupart, de Sainte-Martine, a eu toute une surprise lorsque ce doré jaune a littéralement englouti son leurre. Elle exploitait son poisson-nageur plat, qui génère tout un vacarme grâce à ses billes d’entrechoquements, avec une action de bas en haut, comme un yoyo. Sans même la peser, elle a remis sa plus grosse prise à vie dans les eaux de la rivière Châteauguay.

Trophées des chasseurs

Voici maintenant les photographies de nemrods qui ont établi des stratégies et réussi à déjouer les gibiers visés. Félicitations !

C’est à Saint-Louis, en Gaspésie, que Jonathan Doucette et son groupe composé de Maxime Landry, Pierre Dugas, Daniel Arsenault, David Parisé, Maude-Sophie Porlier, Marie-Ève Leblanc, Catherine Beauvais et ses enfants ont vécu un scénario de rêve. Ce mastodonte arborant un panache de 51 po s’est pointé au rendez-vous le samedi de l’ouverture.

Le sourire de Jean Guérin en dit long sur la fierté qu’il a éprouvée en déjouant ce mâle coiffé d’un superbe panache. Ce roi de la forêt a été intercepté dans le secteur de Senneterre, au bout d’une chaîne de six lacs, en canoë. On dit souvent que le travail commence après le coup de feu, imaginez, ils ont dû effectuer des portages sur trois lacs.

Lors de leur septième voyage de chasse à la poudre noire dans la zone 1, Simon Drouin et Alain Grenier ont intercepté simultanément cette femelle et ce jeune prétendant lors de leur retour à leur campement. Gaston Vandal, Michel Mondou et Mario Lacombe les accompagnaient. Il manquait toutefois leur copain Alain puisqu’il dormait dans le camion.

Le matin de l’ouverture, dans la zone 8 Nord, Paul Benoit de Saint-Jean-Baptiste de Rouville est confortablement installé à l’affût avec sa 30-06. Il voit soudainement non pas un, mais bel et bien deux gros chevreuils en train de se battre. Il a choisi le plus massif avec un panache de neuf pointes et un poids de 217 livres, vide. Il reste donc un autre trophée dans les parages pour 2022.

La famille Lauzon de Sainte-Anne-des-Plaines chasse en Estrie depuis 8 ans. Chaque année, elle a récolté des femelles, mais jamais de bucks. Dans cette zone, le mâle visé doit avoir trois pointes sur un côté. En 2019, ils ont vu des spikes, en 2020 des quatre pointes et en 2021, la preuve que le système fonctionne, ce superbe huit pointes de 175 livres vidé. Antoine et Vincent étaient fort heureux.

L’été dernier, pour célébrer ses 68 ans, Paul Simpson a décidé de suivre son cours de trappeur. Le 18 octobre, il a débuté sa première saison de piégeage. Il a eu la chance de faire ses débuts avec son ami Pierre qui est maître trappeur depuis plus de 40 ans. Ils ont capturé 36 bêtes en trois semaines seulement. Il tient entre ses mains deux magnifiques lynx dont il est très fier.

