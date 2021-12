Un acteur de «Maman, j’ai raté l’avion» accusé de violence conjugale

L’acteur derrière le personnage de Buzz dans le célèbre film Maman, j’ai raté l’avion, Devin Ratray, fait face à des accusations de violence conjugale, selon plusieurs médias américains.

L’acteur âgé de 44 ans a été arrêté mercredi en Oklahoma pour avoir frappé et étranglé sa copine. Il l’aurait également menacé de mort parce qu’elle aurait distribué gratuitement deux de ses autographes.

Les gestes qui lui sont reprochés se seraient déroulés le 8 décembre dernier, alors que Devin Ratray était ivre, selon la chaîne locale KFOR.

À la sortie d’un bar, l’acteur aurait pété un plomb lorsque sa petite amie aurait remis des autographes à deux fans, sans leur demander d’argent.

C’est lorsque le couple s’est retrouvé à sa chambre d’hôtel que Devin Ratray aurait poussé sa victime sur le lit, avant de lui mettre une main sur la bouche tout en lui serrant la gorge.

«C’est ainsi que tu vas mourir», aurait affirmé l’acteur, selon le rapport de police obtenu par KFOR.

L’homme de 44 ans aurait ensuite cessé d’étrangler après qu’elle lui ait mordu la main. Il aurait ensuite commencé à la frapper au visage.

Éventuellement, elle aurait réussi à s’enfuir de la chambre. La présumée victime a subi plusieurs blessures au visage, à la poitrine et au bras droit.

L’acteur a quant à lui démenti les allégations.

En plus d’avoir joué le rôle du frère aîné de Kevin McCallister dans «Maman, j’ai raté l’avion» en 1990 et dans la première suite du film parue deux ans plus tard, Devin Ratray apparaît dans le plus récent opus de la série Maman, j’ai raté l’avion (Ça recommence), sorti en novembre dernier.

