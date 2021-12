Un Noël à l’hôpital pour la jeune Mélodie

Alors qu’une majorité de Québécois auront droit à des rassemblements limités pour Noël, Mélodie Boily passera pour sa part le temps des Fêtes confinée dans son lit d’hôpital.

L’adolescente de 14 ans vient de subir une quatrième opération majeure depuis sa naissance.

À l’âge de 2 mois, ses parents ont constaté qu'elle avait une hanche plus basse que l'autre. Les médecins ont compris que la paralysie cérébrale était en cause.

Elle a été opérée une première fois à 1 an pour corriger la situation, puis à 3 ans et demi au dos. La délicate intervention a duré 8 heures. Il y en a eu une autre, à 10 ans, aux pieds.

Cette fois-ci, Mélodie a été opérée aux hanches et derrière les genoux.

«Elle marche, elle marche avec les genoux et les hanches pliés. Et vous pouvez imaginer qu'après un bout de temps, ça commence à se fatiguer très vite quand vous marchez trop longtemps», explique le chirurgien orthopédique à l’Hôpital Shriners de Montréal, Dr Thierry E. Benaroch.

L’adolescente a pu quitter l'Hôpital Shriners six jours plus tard. C’est donc au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine ou elle passera le temps des Fêtes avant que ses plâtres soient retirés à la mi-janvier et qu'elle amorce une longue période de réadaptation qui durera au minimum trois mois.

Une situation qui attriste Mélodie, admet l’adolescente. Cette dernière tente toutefois de garder le moral en se disant qu’elle pourra, si tout va bien, profiter de la prochaine saison estivale.

«Je sacrifie Noel, mais je ne vais pas sacrifier trois mois d'été pour ça», clame l’adolescente.

«Le but, c'est l'été prochain, d'être sur nos jambes, pouvoir aller jouer au basket, pouvoir faire du vélo», ajoute la mère de Mélodie, Marie-Josée Morneau.

Ce Noël, ses parents viendront la voir, mais plusieurs vont lui manquer. Dans sa chambre du Centre de réadaptation Marie Enfant, Mélodie a d'ailleurs créé un babillard avec plein de photos de ses amis et sa famille.

Ce qui l'encourage, c'est qu'elle devrait bientôt pouvoir marcher sans assistance.