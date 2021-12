Un Noël blanc et froid au Québec

Les Québécois vont célébrer Noël sous la neige pour la première fois depuis plusieurs années, même si peu de précipitations sont attendues au cours des prochaines heures.

• À lire aussi: Du beau temps pour jouer dehors pendant le congé des Fêtes

Si les derniers Noëls ont été marqués par plusieurs épisodes de redoux, la tendance s’est inversée pour cette année.

«Cette année, on va avoir eu un Noël blanc dans toutes les régions du sud du Québec», a confirmé vendredi en entrevue à LCN Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Quelques flocons seront attendus en matinée samedi dans ce secteur de la province, notamment dans les régions des Laurentides et de la Mauricie.

«Ce n’est pas énorme, mais disons que ça fait plaisir aux gens qui n’ont pas vu un Noël blanc depuis 2017», a mentionné le météorologue.

De la pluie verglaçante pourrait également toucher le sud de la Montérégie et de l’Outaouais, Environnement Canada ayant d’ailleurs émis un bulletin spécial pour le secteur de Gatineau.

«Les précipitations associées au front [chaud] devraient commencer à tomber ce soir ou au cours de la nuit sous forme de neige ou de grésil avant de se changer en pluie verglaçante ou en bruine verglaçante. Le risque de pluie verglaçante devrait cesser en fin de matinée le jour de Noël pour la plupart des collectivités, mais le risque de bruine verglaçante persistera probablement au cours de l’après-midi», a indiqué l’agence fédérale en matinée.

«En général [les déplacements vont] bien se passer. Du côté de la Gaspésie et de la Côte-Nord, il y a toujours de très forts vents, donc les conditions routières ne sont pas l’idéal dans l’Est-du-Québec», a précisé M. Legault.

Un avis de poudrerie a été signalé par Environnement Canada pour les municipalités de Gaspé, Blanc-Sablon et Chevery, mais aussi pour Fermont et Schefferville, quelques heures après que l’Est-du-Québec ait enregistré une bonne bordée de neige.

«La neige fraîche combinée aux vents vifs du secteur ouest réduira fortement la visibilité jusqu’à samedi matin», a-t-il été souligné.

Si un avertissement de froid extrême a été émis pour le coin de Chibougamau, avec des températures avoisinant les -40 degrés vendredi soir, les températures devraient revenir autour des normales de saison dans la Belle Province.

«On va avoir un retour aux températures qui sont plutôt normales pour la saison, donc on va trouver peut-être des -15 la nuit, -5 à -7 le jour. Il y a quand même de belles conditions pour pouvoir profiter de l’extérieur et le début de la semaine prochaine sera aussi passablement ensoleillé», selon Simon Legault.

«Les grands froids, on ne les voit pas tout de suite, probablement qu’en janvier on n’aura quelques petites vagues un peu plus froides, mais ce n’est pas un mois qui s’annonce pour être nécessairement très froid», a-t-il ajouté.