Cinq films de hockey pour passer le temps

Confinez à la maison pendant le temps des fêtes et vous trouvez le temps long en attendant que les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) soient de retour de la pause de Noël?

L’Agence QMI a une solution pour vous! Enfilez vos plus beaux pyjamas, faites-vous un chocolat chaud et installez-vous devant l’un de ses films classiques de hockey :

Miracle – 2004

Voici l’incroyable histoire vraie de la formation américaine masculine de hockey aux Jeux olympiques de Lake Placid en 1980. Reconnu pour ses scènes de hockey assez réalistes, ce film satisfera ceux qui adorent les «équipes cendrillons». L’interprétation de Kurt Russell dans le rôle de l’entraîneur-chef Herb Brook vaut également le détour.

Les Boys II – 1998

N’importe quel film de la série culte de Louis Saia fait le boulot, mais l’auteur de ces lignes à un petit penchant pour le deuxième opus. Dans celui-ci, les membres des Boys se rendre en France, à Chamonix plus précisément, pour disputer un tournoi international. Plusieurs malchances et situations cocasses attendent Bob, Stan, Ti-Guy, Julien et Popol.

Maurice Richard – 2005

Pourquoi ne pas se plonger ou replonger dans l’histoire de l’une des plus grandes légendes québécoises? Voyez Roy Dupuis interpréter le célèbre numéro 9 alors qu’il tient tête à Clarence Campbell, qu’il compte cinq buts après avoir déménagé dans la journée et qu’il fait trembler tous les gardiens de la LNH avec son tir et son regard foudroyant.

Les petits champions – 1992

Plus connu sous le nom «The Mighty Ducks», ce film de Disney est un classique pour toute une génération d’amoureux de la discipline. C’est le temps de redécouvrir les personnalités attachantes des jeunes enfants du district neuf de Minneapolis, alors qu’un avocat doit leur apprendre les rudiments du hockey, et ce, après avoir condamné à 500 heures de travaux d’intérêt général pour ivresse au volet.

La Castagne – 1977

Le classique de tous les classiques : Slap Shot. Évidemment qu’il faut le regarder avec la traduction québécoise, mais attention s’il y a de jeunes oreilles dans la maison. Voyez le talentueux (et très jolie) Paul Newman jouer Reggie Dunlop, un joueur-entraîneur qui tente de sauver les Chiefs de Charlestown. L’une des solutions qu’il trouve est d’embaucher les frères Hanson, de véritables terreurs!