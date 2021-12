La Caillette: un casse-croûte béni des dieux depuis 60 ans

Reconnue pendant longtemps comme l’arrêt obligé pour se ravitailler entre Montréal et Québec, la Caillette, un restaurant de Maskinongé, a résisté à toutes les épreuves depuis son ouverture il y a 60 ans, aidée par un bon karma.

Photo courtoisie : Société d’histoire et de généalogie de Maskinongé

Jusqu’à l’arrivée de l’autoroute 40 dans le secteur dans les années 1970, l’ancienne route 2, devenue plus tard la 138, où se trouve le restaurant, était le seul lien terrestre continu entre Montréal et Québec sur la rive nord du fleuve. Les agences de voyages programmaient des arrêts d’autocars pleins de touristes au mythique casse-croûte reconnu entre autres pour son fromage en grains et sa crème glacée. Une boutique de souvenirs et une piste extérieure de voitures miniatures, maintenant disparus, faisaient aussi le bonheur des visiteurs.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Si plusieurs commerces situés sur la «vieille route», des motels, notamment, ont dû fermer leurs portes quand les automobilistes et camionneurs ont commencé à opter pour l’autoroute, la Caillette, grâce à sa réputation, a pu continuer de profiter de la visite des autobus touristiques.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Le restaurant a aussi bénéficié du fait qu’il faisait partie d’une entreprise, une fromagerie, qui lui fournissait des clients.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

«On a été chanceux parce qu’il y avait une usine à même le restaurant, nous a expliqué Gianni Corbo, le propriétaire actuel de la Caillette que nous avons rencontré dans son commerce. Les employés venaient manger ici, ç’a permis de garder la Caillette.»

La fromagerie, Produits Caillette, avait été fondée au début des années 1950 par Rosaire St-Cyr, un homme d’affaires de la région maintenant décédé. Le restaurant n’existait pas encore comme tel à l’époque, n’étant qu’un simple comptoir de produits laitiers. C’est en 1961 qu’il a vu le jour.

Un don

En 1971, la compagnie Saputo a acheté l’entreprise de M. St-Cyr, une transaction qui incluait le restaurant.

«Saputo a fait don du restaurant à mon père [Michel Corbo] en 1994 parce qu’il déménageait la fromagerie et il ne voulait pas laisser tomber le restaurant vu que c’était déjà une institution, a relaté M. Corbo. M. Saputo a un grand cœur, il aurait pu dire on ferme la bâtisse, il n’est pas parti en sauvage.»

Souvenirs heureux

Pendant ses 60 années d’existence, le restaurant, dont le décor rustique avec des têtes de vaches accrochées aux murs est resté tel quel, a toujours été central dans la vie des gens de Maskinongé, un petit village de 2000 habitants.

«Je venais à la Caillette le matin pour être au courant de ce qui se passait à Maskinongé, je prenais des notes et je disais les potins à ma mère», nous a raconté François Brousseau, un client de l’endroit depuis les tout débuts.

Pour sa part, le conseiller municipal Jacques Damphousse, qui a travaillé à la fromagerie dans les années 1970, peut confirmer que la réputation de la Caillette était bien réelle. «Je me suis promené à travers la province et quand je disais que je venais de Maskinongé, les gens disaient «ah, ben oui, la Caillette!».»

L’instigateur de cette aventure, Rosaire St-Cyr, est décédé en 1979. Nous avons pu joindre la plus jeune de ses neuf enfants, Danielle St-Cyr, qui habite toujours à Maskinongé.

Elle nous a parlé de son père comme d’un homme qui travaillait fort, «7 jours sur 7 du matin au soir», qui était «un visionnaire», «généreux de nature».

Elle-même était souvent à la fromagerie et au magasin de souvenirs. «J’étais amie avec les serveuses du restaurant», nous a-t-elle dit au téléphone, ajoutant qu’elle avait 14 ans (aujourd’hui 64 ans) quand son père a vendu la fromagerie. «Mon père me donnait des sous et je payais des cornets à mes amis.»

Une rue a été nommée à Maskinongé en hommage à M. St-Cyr considéré comme un des grands bâtisseurs de la municipalité.

Puis vint la pandémie

Gianni Corbo estime que la pandémie ne l’a pas affecté de façon importante, même s’il a dû fermer durant trois semaines.

«Les stages et les voyages de mes employés étudiants ont été annulés, ils sont tous restés avec moi, en plus d’une augmentation d’achalandage parce que le monde voyageait au Québec.»

Si la pénurie de main-d’œuvre ne l’affecte pas vraiment, faire face à l’inflation élevée qui sévit actuellement représente un défi.

«C’est pire que jamais», a affirmé sans hésiter M. Corbo, alors qu’un contenant de 16 litres d’huile végétale pour faire cuire les frites coûte maintenant 50 $. Il se vendait 27 $ il y a deux ans. «On n’a pas le choix, il va falloir augmenter nos prix après les Fêtes.»