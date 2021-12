Météo: un mince voile blanc pour Noël

Dame Nature a décidé de célébrer Noël de la plus belle des façons en recouvrant d’un mince voile de neige une grande partie du sud du Québec.

Tout au long de la journée, des flocons devaient tomber peu à peu dans l’ouest et le centre de la province, venant blanchir tranquillement les rues, mais avec des accumulations limitées à seulement 2 à 4 cm.

À Montréal, Environnement Canada prévoyait un maximum de -6 degrés Celsius, accompagné d’une faible neige et d’un risque de bruine verglaçante intermittente.

Du côté de Québec, on annonce une moyenne de -8 degrés pour la journée avec des températures ressenties pouvant aller jusqu’à -15. De la faible neige et des risques de bruine verglaçante étaient attendus dans la région en fin d’après-midi et en soirée.

Plus à l’est, tant au nord et au sud du Saint-Laurent, c’était plutôt le soleil qui dominait pour la journée, avec des températures particulièrement clémentes à Gaspé et à Sept-Îles, où le mercure devait atteindre le point de congélation.