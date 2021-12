Revue de fin d’année 2021 : des montagnes russes pour nos équipes d’ici

Les équipes du Québec ont connu des hauts comme des bas en 2021. Voici un aperçu de leur parcours pendant les 12 derniers mois.

Le Canadien

Tout près du but... avant la chute

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les partisans du Canadien – et assurément ses dirigeants – sont passés par toutes les émotions en 2021.

Pandémie de COVID-19 oblige, le Tricolore a amorcé deux saisons bien distinctes au cours des 12 derniers mois. Moins de 20 matchs étaient écoulés à la première lorsqu’un premier de plusieurs coups de théâtre est survenu avec le congédiement de l’entraîneur-chef Claude Julien et de l’instructeur Kirk Muller. Dominique Ducharme a ainsi pris les rênes et la formation montréalaise s’est qualifiée de peine et de misère aux séries éliminatoires.

Mené 3 à 1 dans sa série de premier tour face aux Maple Leafs de Toronto, le CH n’inspirait que peu de confiance aux partisans. Mais les choses ont tourné. Il a éliminé les Leafs, puis les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas, pour participer à la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 1993.

Face au Lightning de Tampa Bay, champion en titre, le Canadien n’a pas fait le poids. Cependant, de nombreux éléments, comme le rendement de la jeune recrue Cole Caufield et du gardien Carey Price, étaient encourageants en vue de la saison suivante.

Or, de nombreux départs et absences annoncés avant même la fin du camp d’entraînement ont plombé l’équipe. Phillip Danault, Tomas Tatar et Jesperi Kotkaniemi – ce dernier par l’entremise d’une offre hostile – ont quitté le navire. Le capitaine Shea Weber est parti officieusement à la retraite, puis Carey Price, opéré durant l’été, a fait appel au programme d’aide de la Ligue nationale pour lutter contre un problème de dépendance.

Sans plusieurs éléments importants, le Canadien a connu l’un des pires débuts de saison de son histoire. Marc Bergevin et Trevor Timmins ont payé, étant congédiés à la fin du mois de novembre. Jeff Gorton est devenu vice-président des opérations hockey, tandis qu’un nouveau DG est recherché.

Les Alouettes

Enfin du football!

Les Alouettes de Montréal effectuaient pour leur part un retour sur les terrains après un congé forcé de presque 21 mois en raison de la COVID-19.

La première équipe façonnée par le directeur général Danny Maciocia a eu un peu de mal à se mettre en marche, ne remportant que deux de ses six premières rencontres. Elle a ensuite gagné quatre parties de suite pour faire sa place au sein du portrait des éliminatoires.

Des revirements coûteux et l’indiscipline ont toutefois coulé le club en demi-finale de la section Est face aux Tiger-Cats de Hamilton, comme ce fut le cas régulièrement tout au long de la saison.

Malgré tout, de nombreux éléments positifs sont à retenir. Le porteur de ballon William Stanback a connu une saison extraordinaire, amassant 1176 verges au sol pour terminer confortablement au sommet du circuit à ce chapitre.

Les receveurs Eugene Lewis et Jake Wieneke ont également été dominants, terminant dans le top 5 au chapitre des verges par la passe.

La volonté de faire mieux en 2022 est bien présente chez les Moineaux, et le président Mario Cecchini l’a laissé savoir à tous au bilan de fin de saison.

Le CF Montréal

L’année de tous les changements

Le CF Montréal a lui aussi connu une année particulière, entachée par la COVID-19, mais également par une nouvelle identité qui ne fait pas l’unanimité.

C’est en grande pompe que l’Impact est devenu le Club de Foot au mois de janvier dernier, après avoir notamment lancé une campagne publicitaire titillant longuement les partisans du club.

De nombreux partisans, dont les Ultras, ont fait part de leur mécontentement, que ce soit par l’entremise de communiqués, de manifestations, ou même d’un geste de vandalisme.

Souhaitant un retour en arrière, les amateurs se sont butés au refus du propriétaire Joey Saputo. Un incident violent dans la section 132 des Ultras et à l’origine du bannissement du groupe au Stade Saputo n’a certainement rien fait pour améliorer la relation.

Impopulaire auprès des partisans, le président Kevin Gilmore a d’ailleurs décidé de quitter ses fonctions au début du mois de novembre.

Au point de vue sportif, le CF Montréal a perdu son entraîneur-chef Thierry Henry au mois de février. Ce dernier voulait revenir auprès de sa famille qu’il peinait à côtoyer en raison des protocoles de COVID-19.

Sous les ordres de Wilfried Nancy, le onze montréalais a conclu la campagne avec une fiche de 12-12-10 et a manqué les éliminatoires.

Mais tout n’a pas été noir dans le clan montréalais. La troupe s’est en effet consolée en remportant le Championnat canadien, disposant du Toronto FC en finale.

Du nouveau à Trois-Rivières

Les Lions de Trois-Rivières ont disputé cet automne leurs premiers matchs depuis leur fondation. Le club affilié au Canadien, dans l’ECHL, est pratiquement composé uniquement de joueurs québécois.

Le Rocket s’essouffle

Après une saison très convaincante sous la férule de Joël Bouchard l’hiver dernier, la saison actuelle du club-école du Tricolore dans la Ligue américaine est beaucoup moins intéressante. La troupe de Jean-François Houle tente de remonter le classement de la section Nord.

Des Carabins à court, d’autres champions

Les Carabins de l’Université de Montréal ont terminé au premier rang du RSEQ en saison régulière et ont éliminé le Rouge et Or de l’Université Laval à la Coupe Dunsmore, mais ils ont été vaincus par les Huskies de la Saskatchewan à la Coupe Uteck. Les Mustangs de Western ont remporté la Coupe Vanier.

Au soccer, les Carabins ont été champions canadiens chez les hommes, tandis que le Rouge et Or a été décoré de bronze chez les femmes.

Les Tigres triomphent

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Tigres de Victoriaville ont profité de leur courte saison – 26 matchs seulement contre plus de 40 pour d’autres équipes en raison de la COVID-19 – pour amorcer le tournoi éliminatoire avec des jambes fraîches. Ils ont ainsi vaincu les Foreurs de Val-d’Or en finale pour mettre la main sur la coupe du Président.

Une belle épopée

Devant les contraintes qui empêchaient les équipes professionnelles de traverser la frontière canado-américaine, Équipe Québec – formée de joueurs des Capitales de Québec et des Aigles de Trois-Rivières – a vu le jour temporairement dans la Ligue Frontier. Son épopée, après un début de saison passé aux États-Unis, s’est arrêtée au cinquième et ultime match de la demi-finale contre les Wild Things de Washington.