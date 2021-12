Tests rapides et 3e dose exigés au Refuge des Jeunes

En raison de la flambée des cas de COVID, le Refuge des Jeunes dans Centre-Sud à Montréal demande d’avoir accès aux tests rapides de dépistage ainsi qu'à la dose de rappel pour son personnel en première ligne.

L’organisme, qui vient en aide aux hommes de 17 à 26 ans en difficulté et sans-abri, aimerait avoir le matériel nécessaire afin que le refuge ne soit pas contraint de fermer ses portes temporairement par manque de personnel

«On a besoin de tests de dépistage rapide, d’avoir un accès au dépistage. On a aussi besoin que les intervenants communautaires soient vaccinés le plus rapidement possible pour que l’on puisse continuer à donner des services», explique France Labelle, directrice générale du Refuge des Jeunes.

Mme Labelle, qui œuvre dans le milieu communautaire depuis une trentaine d’années, insiste pour que ses demandes soient prises au sérieux par les autorités.

«C’est très important, sinon, on fait des doubles. On travaille à équipe réduite. Tous les intervenants, les directions des organismes communautaires jeunesses avec qui ont est en contact sont au bout du rouleau», déplore-t-elle.