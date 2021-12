Un arbre de Noël à l’origine d’un incendie mortel

Un incendie, possiblement causé par les lumières d’un arbre de Noël, a tué trois membres d’une famille le jour de Noël.

Les services d’urgence ont été appelés pour un feu de résidence, samedi matin, à Quakertown, en banlieue de Philadelphie.

La police rapporte la mort de trois personnes, Eric King et ses deux fils, dans le brasier, selon CNN.

La femme d’Eric King et un autre de leurs enfants ont pu être secourus de la maison en flamme et ont été hospitalisés pour traiter des brulures et de l’inhalation de fumée.

La cause exacte de l’incendie n’a pas encore été confirmée, mais tout porte à croire que les lumières de Noël qui se trouvaient dans l’arbre de la famille auraient déclenché le feu, rapporte CNN.

Une page GoFundMe a été lancée pour venir en aide aux membres de la famille qui ont survécu au tragique événement.

À voir aussi