À Chicago, un pasteur prêche en Drag Queen

Afin d’enseigner la tolérance aux enfants, un pasteur luthérien américain a prêché habillé en Drag Queen à Chicago, suscitant diverses réactions sur les réseaux sociaux.

À l’occasion du troisième dimanche de l’avent, le jeune pasteur, Aaron Musser s’est présenté en robe, maquillé et portant une perruque blonde devant un groupe d’enfants à l’Église luthérienne St Luke.

« Prêcher en drag est une réflexion théologique sur la joie», a-t-il expliqué.

Ouvertement gay, Aaron Musser a rejoint l’ordre cet été et il prône régulièrement des messages d’inclusivité sur ses réseaux sociaux.

« Je n’étais pas sûr de la façon dont le monde extérieur me traiterait quand ils m’ont vu ce matin. La joie est difficile à ressentir, elle est vulnérable. Mais n’est-ce pas si beau ? » a exprimé le pasteur sur Facebook.

L’Église luthérienne St Luke a partagé l’événement avec fierté et publié des photos sur sa page Facebook.

La publication a suscité près de 200 commentaires et les réactions étaient mitigées. Le nombre de mentions « j’adore » et « colère » étaient à égalité et la section commentaire a été fermée.