Découverte d'un fossile de mille-pattes «aussi gros qu'une voiture» en Angleterre

Un chercheur anglais est tombé par hasard sur le plus important fossile de mille-pattes géant jamais découvert alors qu’il se baladait sur une plage du nord du pays.

• À lire aussi: Un embryon de dinosaure parfaitement fossilisé s'apprêtait à éclore comme un oiseau

Le fossile a été découvert sur une plage du nord de l’Angleterre en 2018, mais il aura fallu attendre plus de trois ans pour que les recherches soient publiées dans le Journal of the Geological Society en décembre.

Après l’avoir transféré et examiné à l'Université de Cambridge, les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait d'un Arthropleura, le plus grand et le plus ancien arthropode connu. Les scientifiques estiment que le mastodonte devait mesurer 2,7 mètres de long environ, pour un poids de cinquante kilos. Il aurait vécu il y a environ 326 millions d'années, soit presque cent millions d'années avant les premiers dinosaures.

Un régime alimentaire riche en nutriments pourrait expliquer la taille démesurée de la bête, mais la cause de sa disparition n’est toujours pas déterminée.

À voir aussi