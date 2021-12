Des pendentifs anti-5G radioactifs interdits aux Pays-Bas

Le vaccin contre la COVID-19 n’est pas la seule innovation ciblée par les complotistes. Les autorités des Pays-Bas ont dû interdire, mi-décembre, la vente de pendentifs radioactifs censés protéger contre les ondes 5G.

Il s’avère que ces bracelets ou pendentifs contiennent des matériaux faiblement radioactifs dont dans certains cas de l’uranium.

Ces objets censés bloquer les ondes 5G seraient dangereux pour la santé, a alerté l’agence néerlandaise de la sûreté nucléaire et de la protection contre les radiations (ANVS) qui en a interdit la vente dans le pays.

Bien que le niveau de rayonnement et le risque de problèmes de santé soient faibles, « les radiations ionisantes peuvent endommager les tissus et l’ADN et peuvent provoquer par exemple une peau rouge » a mis en garde l’agence.

Une personne qui porterait un de ces produits pendant une période prolongée (un an 24 heures sur 24) pourrait s’exposer à un niveau de rayonnement qui dépasse la limite stricte d’exposition cutanée qui s’applique aux Pays-Bas.

Les théories de complot sur la 5G alimentent le marché de produits qui devraient supposément protéger les utilisateurs.

Au total, ce sont dix objets, dont des bracelets pour enfants qui ont été interdits de vente.

L’ANVS recommandait aux Néerlandais possédant un produit qui prétend avoir un «effet ionique négatif» de le ranger dans un sac fermé ou scellé puis de le mettre dans une armoire fermée. L’agence a également précisé de ne pas jeter le produit aux ordures.