Jonathan Huberdeau à l’écart avec la COVID-19

Plusieurs joueurs des Panthers de la Floride ont pu s’entraîner de nouveau dimanche, mais ce n'était pas le cas du Québécois Jonathan Huberdeau, qui a dû s'en rapporter au protocole de la Ligue nationale de hockey (LNH) relatif à la COVID-19.

Le natif de Saint-Jérôme est l’arme offensive la plus convaincante de la formation d’Andrew Brunette avec ses 33 points en 29 matchs.

Cela n’aidera certainement pas la cause des Panthers, qui ont perdu leurs trois rencontres avant que le circuit Bettman ne se décide à mettre les activités de la ligue sur pause. Au dernier match de l’équipe, le 16 décembre, Huberdeau avait amassé une mention d’aide dans un revers de 4 à 1 contre les Kings de Los Angeles.

Outre le Québécois, le défenseur MacKenzie Weegar et les attaquants Owen Tippett et Eetu Luostarinen seront à l’écart à cause du coronavirus. Il y avait toutefois du positif dans le camp floridien, car sept joueurs ont quitté la liste des absents, soit Aaron Ekblad, Carter Verhaeghe, Brandon Montour, Sam Bennett, Ryan Lomberg, Frank Vatrano et Radko Gudas.

Ekblad, qui avait eu des complications avec la COVID-19 pendant les Fêtes de l’an dernier aussi, a dit avoir eu des symptômes modérés pendant deux jours.

«Ç’a passé plutôt rapidement, je suis assez chanceux», a indiqué le défenseur étoile.

«La passion pour ce jeu est incroyable en ce moment. Je suis vraiment heureux de revenir et de voir les gars», a-t-il exprimé.

Autre bonne nouvelle, le capitaine Aleksander Barkov s’est entraîné au centre d’une unité complétée par Verhaeghe et Anthony Duclair. Le Finlandais, qui avait raté une quinzaine de rencontres, était retourné sur la liste des blessés peu de temps après être revenu au jeu, le 7 décembre. Son état sera réévalué quotidiennement, mais il pourrait jouer mercredi, selon Brunette.

Knight rappelé

L’entraîneur-chef intérimaire était tout aussi heureux que ses hommes de revoir la patinoire.

«C’était bien de revenir sur la glace. [...] Nous nous concentrons à retrouver notre niveau de jeu et revenir en santé. C’était agréable de voir les gars», a confié Brunette en conférence de presse, dimanche.

Le directeur général Bill Zito s’est lui aussi adressé aux médias et il a accueilli avec plaisir la nouvelle du plan de la LNH pour un retour de l’escouade de réserve.

«Chaque soulagement est le bienvenu, croyez-moi, a assuré le DG. C’est dur. Il pourrait y avoir des situations... qu’est-ce qui arrive si tous vos gardiens l’attrapent [la COVID-19]? Que ferez-vous?»

Parlant de gardiens, Zito a confirmé que Spencer Knight s'en rapporterait aux Panthers lundi, après un passage d’une seule rencontre dans la Ligue américaine. Ayant connu sa part de difficultés dernièrement, ce portier prometteur présente une fiche de 6-4-2, un taux d’efficacité de ,892 et une moyenne de buts accordés de 3,42 cette saison.

