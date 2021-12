La co-conceptrice de Passe-Partout s’est éteinte

La créatrice d’émission jeunesse et conceptrice des premières émissions de Passe-Partout Carmen Bourassa s’est éteinte le jour de Noël, a annoncé son fils Alexandre Lambert.

«Elle n’aura pas toléré de passer un autre Noël sans nous, cloîtrée par la maladie», a écrit M. Lambert sur Facebook pour annoncer le décès de sa mère.

Enseignante de formation, Mme Bourassa a tôt fait de miser sur la télévision pour éduquer les enfants. Elle s’est ainsi retrouvée à coproduire les 125 premiers épisodes de la série «Passe-Partout», dès 1977, marquant à jamais une génération entière de poussinots et poussinettes.

Carmen Bourassa ne s’est cependant pas arrêtée à cet immense succès. Elle a aussi produit et conçus d’autres émissions pour enfants, comme «zap», «Pin-Pon», «Cornemuse» et «Ayoye!». Plus récemment, elle avait travaillé sur l’émission «Salmigondis», débranchée en 2018 après trois saisons.

Cette grande pionnière de la télévision croyait fermement que ce médium était tout approprié pour s’adresser aux enfants et les éduquer.

«À l’époque de Passe-Partout, il n’y avait pas de prématernelle de 4 ans et la maternelle de 5 ans n’était que de deux heures par jour (pour les enfants). On devait les préparer à l’école. On a donc créé un petit téléroman pour enfants avec une famille qui vit des problématiques réelles, un père au chômage, une fillette qui fait pipi au lit, une voisine qui n’a pas toujours de gardienne», avait-elle expliqué au «Journal de Montréal» en 2011.

Son travail lui a valu un grand nombre de distinctions au fil des années, incluant une quinzaine de prix Gémeaux, dont le Grand prix de l’Académie en 2009 pour l’ensemble de son œuvre.

