La peine de perdre son animal de compagnie

Je vis des moments difficiles présentement et j’éclate souvent en sanglots sans raison.

J’ai dû faire euthanasier ma belle grosse chatte Sandy, dont je vous joins une photo. Je suis partie magasiner un matin, et quand je suis rentrée le soir, j’ai vu qu’elle avait vomi dans mon logement. Sur le coup, je n’ai rien fait. Je préférais attendre qu’elle se remette d’elle-même comme c’était arrivé souvent quand elle s’empoisonnait. Mais quand les vomissements sont revenus quelques jours plus tard, je n’ai pas hésité à consulter pour apprendre que ma chatte avait un cancer. Sur les conseils de la vétérinaire, qui me disait que c’était incurable, j’ai pensé bien faire en la faisant euthanasier, mais je ne me le pardonne pas. Est-ce normal de m’en vouloir comme ça ?

Gros regrets

Vous avez fait la bonne chose, alors vous n’avez aucune raison de vous en vouloir. Mais dites-vous aussi que le deuil d’un animal de compagnie avec lequel on a partagé longtemps sa vie est aussi nécessaire à faire que le deuil d’un être humain. Pleurez votre peine, évacuez votre colère envers le sort qui vous a forcée à prendre une aussi difficile décision. Ensuite, vous devriez revenir à un meilleur état intérieur.