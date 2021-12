Ontario : une infirmière admet avoir eu des relations sexuelles avec un patient de 80 ans atteint de démence

Une infirmière de la région de Peterborough a admis avoir eu des relations sexuelles avec un patient de 80 ans atteint de démence et a vu son permis d’exercice révoqué, a rapporté le Toronto Star mardi.

Cathryn Marie Dulmage, une infirmière auxiliaire, a été licenciée par son employeur Nightingale Nursing Registry en janvier 2017 après que la famille de l'homme a examiné les images d'une caméra de sécurité qui montraient les deux s'embrassant lors d'une visite imprévue, et l'homme lui disant qu'il l'aimait.

Mme Dulmage a admis avoir des relations intimes avec le patient, notamment des rapports sexuels et des relations orales, et a déclaré qu'elle était également amoureuse de l'homme, selon une décision du comité de discipline de l'Ordre des infirmières de l'Ontario.

La Police provinciale de l'Ontario a enquêté sur l'affaire et il a été «déterminé qu'il n'y avait pas de motifs d'accusations criminelles».

L'inconduite s'apparentant à des «abus sexuels», Mme Dulmage n’est plus autorisée à exercer la profession d'infirmière, a tranché le comité.

L'octogénaire est décédé quelque temps après les rencontres avec Mme Dulmage.