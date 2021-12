DEMERS, Henri



À Longueuil, le 13 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Henri Demers, époux de Micheline Dubuc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Jules), Robert (Hélène) et Josée, ses petits-enfants Guillaume, Maxime, Francis, Julien, Michael, Audrey-Ann, Alex, Sarah-Maude et Tommy, ses arrière-petits-enfants Annabelle, Charlotte, Benjamin et Henri ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 janvier 2022 de 13h à 16h au complexe funéraire :Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher serait apprécié en sa mémoire.