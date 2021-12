Cinq joueurs du CH ajoutés au protocole

Le Canadien de Montréal a annoncé lundi que Jake Allen, Ben Chiarot, Jeff Petry, Joel Edmundson et Chris Wideman, tout comme l'instructeur des gardiens Éric Raymond, ont dû suivre le protocole de la Ligue nationale de hockey (LNH) relatif à la COVID-19.

Ceux-ci s’ajoutent à Mike Hoffman, Laurent Dauphin, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli qui se trouvent soumis aux mesures de la LNH à ce sujet. Conséquemment, l’organisation montréalaise a rappelé le gardien Cayden Primeau et l’arrière Corey Schueneman de sa filiale du Rocket de Laval.

De plus, Brandon Baddock, Michael McNiven, Cam Hillis et Gianni Fairbrother se retrouvent dans l’escouade de réserve temporaire du club. Ces joueurs accompagneront les autres porte-couleurs du Canadien, qui visitera le Lightning de Tampa Bay, mardi.

Canadien-Lightning : le match devrait avoir lieu...

En date de lundi avant-midi, soit quelques minutes avant la séance d’entraînement du Canadien à Brossard, son match prévu le lendemain était toujours dans les carnets.

D’après le site The Athletic, les joueurs, instructeurs et membres du personnel du Tricolore prendront bel et bien l’avion en direction de la Floride vers 14 h. Toutefois, les résultats attendus de tests de dépistage de la COVID-19 pourraient changer la donne au cours des 24 prochaines heures.

Le Canadien n’a pas joué depuis sa victoire de 3 à 2 en fusillade aux dépens des Flyers de Philadelphie, le 16 décembre. Ses quatre duels suivants ont été reportés. Après le rendez-vous à Tampa, il doit visiter les Hurricanes de la Caroline, jeudi, et les Panthers de la Floride samedi après-midi.

Du côté des «Bolts», quelques athlètes sont aux prises avec le coronavirus, incluant les deux premiers gardiens du club, Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, tout comme le défenseur Mikhail Sergachev.

