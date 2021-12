COVID-19 : les contaminations quotidiennes près de leur record aux États-Unis

Washington | Les contaminations quotidiennes à la COVID-19 aux États-Unis étaient en forte hausse à cause du variant Omicron et en passe d’atteindre un record datant de janvier, ont indiqué lundi les autorités sanitaires.

« Nous sommes clairement sur une poussée à la verticale en ce moment », a expliqué sur la radio publique NPR Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche dans la lutte contre la pandémie, commentant les données compilées par le New York Times.

Le pays a enregistré 214 499 nouveaux cas dimanche, un bon de 83 % sur une moyenne de 14 jours, et se rapproche du record quotidien de 251 232 cas positifs atteint en janvier 2021.

Le nombre moyen quotidien de décès a également légèrement augmenté sur 14 jours (+3 %) avec 1 328 morts.

Le 24 décembre, les États-Unis avaient dépassé la barre des 197 000 cas quotidiens et enregistré 1 345 décès dans le pays le plus endeuillé du monde (plus de 800 000 morts).

Plusieurs États comme le Delaware, Hawaï, le Massachusetts, le New Jersey et New York, ainsi que le territoire américain de Porto Rico, ont connu une hausse jamais vue sur une période de sept jours, ajoute le quotidien.

À New York, les autorités sanitaires ont également constaté une hausse du nombre d’enfants hospitalisés en lien avec la COVID-19.

La fin de cette poussée « est très difficile à prédire », a ajouté le Dr Fauci. « Nous espérons que cela atteindra un pic et redescendra comme ce qu’on a vu dans d’autres pays comme l’Afrique du Sud ».

Dans ce pays, où a été détecté en premier le variant Omicron, les contaminations sont en baisse après avoir explosé. C’est « peut-être dû à la saturation, c’est-à-dire que le variant a atteint toutes les cibles vulnérables » comme les personnes non-vaccinées, qui sont encore nombreuses aux États-Unis, a-t-il estimé.

Le variant Omicron, plus contagieux que le Delta, semble toutefois être moins dangereux pour les personnes ayant reçu au moins deux doses de vaccin, a ajouté Anthony Fauci.

« Nous espérons que cette moindre gravité empêchera une hausse des hospitalisations, mais nous sommes vraiment très inquiets pour les non-vaccinés qui sont vulnérables », a-t-il assuré.

Le scientifique s’est également dit défavorable à une nouvelle campagne vaccinale pour une 4e dose, estimant que des rappels trop rapprochés ne permettaient pas au système immunitaire de se renforcer contre le coronavirus.

« À l’heure actuelle, faites-vous faire la dose de rappel, ne vous préoccupez pas d’une quatrième dose et peut-être qu’on n’aura jamais à s’en inquiéter », a-t-il dit.

