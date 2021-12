COVID-19: plus de deux millions de cas au pays

La hausse vertigineuse des cas de COVID-19 dans plusieurs provinces au cours des derniers jours a propulsé le pays au-delà de la barre symbolique des 2 millions d’infections depuis le début de la pandémie.

En mi-journée lundi, le Canada comptait un total de 2 029 027 cas de COVID-19 officiellement dépistés, un nombre qui grossi plus rapidement que jamais depuis le début de la vague du variant Omicron qui amène plusieurs provinces à battre des records.

Mine de rien, plus de 200 000 cas de COVID-19 ont été enregistrés au Canada depuis le début du mois de décembre, soit 10 % du total découvert à ce jour.

Cette augmentation exponentielle des contaminations commence à avoir des répercussions, notamment au Québec où le nombre d’hospitalisations a connu un bond important au cours des derniers jours, avec un total de 614 lits occupés dans les services dédiés à la COVID-19.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé lundi que les entrées sont en hausse dans les centres hospitaliers.

Depuis le 22 décembre, 141 nouveaux patients ont ainsi été enregistrés dans la province, selon les chiffres dévoilés par le ministre. Et les données ont particulièrement grimpé au cours des deux derniers jours, avec 45 personnes de plus samedi et 44 pour la journée de dimanche.

Près de 109 Québécois se trouvent également en soins intensifs.

«Il faut limiter les contacts», a insisté M. Dubé dans son tweet.

La Belle Province a notamment signalé 8231 nouveaux cas et 10 décès supplémentaires, un total quotidien qui a légèrement grimpé par rapport à la veille, où 7874 infections avaient été mentionnées.

Environ 55 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19, alors que 13 % des Québécois éligibles ont déjà tendu le bras pour obtenir leur dose de rappel.

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs reçu sa 3e dose lundi après-midi, au moment où les rendez-vous ont été ouverts pour les 60 ans et plus.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la ministre de la Santé, Christine Elliot, a indiqué que 9418 nouvelles contaminations s’ajoutent au bilan, sans donner de précisions en ce qui concerne les décès.

L’Ontario a donc connu une baisse de cas quotidiens, après avoir fait part d’un record de 10 412 infections samedi et 9826 dimanche.

Les hospitalisations ont toutefois continué leur progression avec 480 personnes recensées (+107) et 176 (+9) en soins intensifs.

Plus de 45 000 doses de vaccins ont aussi été administrées dans la province la plus peuplée, a souligné la ministre sur Twitter.

Dans les provinces maritimes, la Nouvelle-Écosse a recensé 581 nouveaux cas pour la journée de lundi, alors que le Nouveau-Brunswick a ajouté 639 cas et quatre décès au cours des trois derniers jours.

Le Manitoba a également mis à jour ses chiffres, avec 2154 cas et huit décès depuis vendredi.

Situation au Canada