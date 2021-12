Décès de Jean-Marc Vallée: «Il a réussi à faire rêver les cinéastes québécois»

Les cinéastes québécois ont perdu en Jean-Marc Vallée un artiste qui leur a prouvé que c’était possible de viser plus loin, estime son grand ami, le directeur artistique oscarisé Patrice Vermette.

AFP

«Il a réussi à faire rêver les cinéastes québécois», a confié au Journal celui qui a notamment tourné les films C.R.A.Z.Y. et The Young Victoria avec le regretté cinéaste, mort à 58 ans.

«Il a montré que ça vaut la peine de pousser. Il nous a donné l’envie d’aller plus loin, de nous dire qu’on n’est pas juste né pour un petit pain, que c’est possible d’aller plus loin, que notre cinéma est beau et peut voyager. Nos histoires peuvent toucher les gens. Si on y croit, si on le fait avec amour, si on le fait avec de la qualité, on met les chances de notre côté pour obtenir du succès.»

Patrice Vermette et Jean-Marc Vallée se sont connus lors du tournage du court métrage Les mots magiques. Ce film a marqué le début d’une longue collaboration. Son immense talent et sa détermination sautaient déjà aux yeux.

«C’est quelqu’un de perfectionniste, qui ne lâche pas prise, un pitbull, une personne hyper créative, un talent hors normes. On l’a vu autant en films que dans les pubs qu’il a faites, lors de son passage aux États-Unis avec Dallas Buyers Club, Demolition, Wild. C’était un talent singulier.»

Reconnaissant

Jean-Marc Vallée était aussi un être très généreux de son temps, qui n’hésitait jamais à prodiguer ses conseils à de jeunes réalisateurs, dit Patrice Vermette, qui a été nommé deux fois aux Oscars après avoir croisé sa route.

«Sans Jean-Marc, je ne serais pas où je suis aujourd’hui. C’est évident. Il m’a proposé de faire C.R.A.Z.Y., qui nous a donné des ailes, puis il a insisté pour que j’aille travailler avec lui sur The Young Victoria. Ça m’a ouvert encore plus de portes. Je suis hyper reconnaissant envers Jean-Marc. C’est une grosse, grosse, grosse perte pour moi.»