Décès du réalisateur Jean-Marc Vallée à 58 ans

Le réalisateur québécois, à qui on doit les films C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club et la série Big Little Lies, est mort à l’âge de 58 ans, ont rapporté des médias américains, tard dimanche soir.

Il est décédé dans un chalet proche de Québec, dans la nuit du 25 décembre a affirmé un de ses fils à Radio-Canada.

Son partenaire producteur Nathan Ross a transmis ce message, cité par les médias des États-Unis.

«Jean-Marc était une personne créative, authentique et qui essayait de faire les choses différemment. Il était un véritable artiste et une personne généreuse et aimante. Tous ceux qui ont travaillé avec lui peuvent témoigner de son talent et sa vision. Il était un ami, un partenaire créatif et un grand frère. Le maestro nous manquera grandement, mais il est réconfortant de savoir que son style merveilleux et son œuvre percutante qu’il a partagée avec le monde lui survivra. »

Jean-Marc Vallée a marqué l’industrie cinématographique grâce à ses œuvres notamment C.R.A.Z.Y. en 2005 et Dallas Buyers Club en 2013.

Né à Montréal en 1963, il a étudié le cinéma à l’Université de Montréal (UdeM). Après avoir réalisé plusieurs courts métrages, il attire l’œil des producteurs américains avec Liste Noire, en 1995. Il s’installe à Los Angeles et réalise le western Los Locos et le film à suspense érotique Loser Love.

Ce n’est que 10 ans plus tard, avec le long métrage C.R.A.Z.Y. que son nom se fait connaitre. C.R.A.Z.Y. raconte les difficultés d’un adolescent homosexuel, interprété par Marc‐André Grondin et sa relation tumultueuse avec son père (Michel Côté). Le film qui se déroule au Québec durant la Révolution tranquille, propulse le réalisateur sur la scène internationale et gagne de nombreux prix notamment 10 prix Génie et 13 prix Jutra.

Après avoir séduit les cinéphiles québécois et du monde entier, le réalisateur est embauché par Martin Scorsese, et prouve grâce à Victoria, les jeunes années d’une reine, qu’il peut prendre en charge de grandes productions hollywoodiennes. Le long métrage remporte une douzaine de prix, dont un Oscar dans la catégorie meilleure création de costumes.

En 2011, Jean-Marc Vallée réalise le drame Café de Flore, et choisit l’actrice française Vanessa Paradis pour incarner le rôle principal. Ce projet plus personnel n’est pas une réussite commerciale, mais est plutôt bien accueilli par la critique.

Son plus grand succès est sans aucun doute Dallas Buyers Club, sorti en 2013.

Le biopic raconte l’histoire de Ron Woodroof, un texan qui contracte le SIDA suite a des rapports non protégés avec des toxicomanes. Il se lance alors dans un trafic de médicaments pharmaceutiques et les distribue à d’autres patients atteints du SIDA via le « Dallas Buyers Club ».

L’œuvre reçoit six nominations aux Oscar, et rafle trois statuettes : meilleur acteur pour Matthew McConaughey, meilleur acteur dans un second rôle pour Jared Leto et meilleurs maquillages et coiffures pour Adruitha Lee et Robin Mathews.

Un an seulement après la sortie de Dallas Buyers Club, M. Vallée réalise le long métrage Wild, une adaptation du récit autobiographique de l’Américaine Cheryl Strayed. L’actrice Reese Witherspoon y interprète l’écrivaine qui, après des années de toxicomanie et de traumatismes, se lance sur les 1700 km du Pacific Crest Trail, en quête d’elle-même.

Après la sortie de Demolition en 2015, le réalisateur délaisse le grand écran et co-créé la première saison de la série télévisée Big Little Lies en 2017, puis réalise un an plus tard Sharp Objects. Toutes deux sont diffusées sur la plateforme HBO.

Jean-Marc Vallée a déclaré en 2016 au Globe and Mail : « En fait, il ne s’agit pas de télévision, il s’agit juste d’un film dont il se trouve qu’il dure sept heures. On parle ici de filmer successivement les épisodes un, deux et trois comme des longs métrages, de faire une pause d’une dizaine de jours puis de recommencer avec les épisodes quatre, cinq et six... c’est un véritable marathon, mais du point de vue de la créativité, le travail est identique à celui du cinéma. »

Au total, Big Little Lies a remporté huit prix Emmy, dont celui de la meilleure réalisation pour une minisérie et celui de la meilleure minisérie.