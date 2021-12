Jean-Marc Vallée, un ambassadeur hors pair pour le cinéma québécois

Pierre Even, qui a produit les films «C.R.A.Z.Y.» et «Café de Flore», fait partie des nombreuses personnes du milieu du cinéma qui ont été secouées par le décès de Jean-Marc Vallée.

• À lire aussi: Jean-Marc Vallée (1963-2021): «Mon cœur est brisé» — Reese Witherspoon

• À lire aussi: Des stars d'Hollywood lui rendent hommage

• À lire aussi: Décès du réalisateur: Jean-Marc Vallée en 10 œuvres phares

«Je n’arrive pas encore à le croire», a déclaré M. Even sur les ondes de LCN, lundi.

Pour le producteur, Jean-Marc Vallée aura marqué plus d’une génération de réalisateurs par sa grande passion.

«Jean-Marc, c’est ça, c’est cette passion-là pour le métier, pour le cinéma, pour raconter des histoires. C’est cette passion-là qui l’animait et qu’il arrivait si bien à transmettre à toute son équipe et au public. Ça va nous manquer énormément», a expliqué Pierre Even.

Ce dernier n’avait que de bons mots pour le défunt réalisateur, un homme doté d’un talent exceptionnel et d’une redoutable confiance en soi, mais qui demeurait facile d’approche et toujours ouvert à aider les jeunes.

«Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il va encore y avoir des gens dans le cinéma qui vont parler à de jeunes cinéastes et qui vont leur dire : “j’ai travaillé avec Jean-Marc Vallée”», a soutenu Pierre Even.

Le producteur s’est rappelé qu’avec «C.R.A.Z.Y.», Jean-Marc Vallée a contribué à ouvrir les portes du cinéma québécois au reste du monde.

«“C.R.A.Z.Y.” a également créé une onde de choc et a fait en sorte que dans les années qui ont suivi, on recevait des appels et les gens nous disaient : “quel est le prochain Jean-Marc-Vallée? Qu’est-ce qui se passe au Québec?”», a raconté M. Even.

Pour voir l'entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.