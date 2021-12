Le décès de Jean-Marc Vallée à la une des grands quotidiens

De grands médias internationaux ont souligné le décès de Jean-Marc Vallée.

• À lire aussi: Le réalisateur Jean-Marc Vallée meurt à 58 ans

• À lire aussi: Jean-Marc Vallée (1963-2021): vague d’hommages pour le réalisateur

• À lire aussi: Jean-Marc Vallée (1963-2021): «Mon cœur est brisé» — Reese Witherspoon

Le réalisateur québécois, récipiendaire d’un prix Emmy, et d’une nomination aux Oscars, a été propulsé sur la scène internationale au cours des dernières années grâce aux longs métrages Wild et Dallas Buyers Club, et aux séries Big Little Lies et Sharp Objects.

New York Times

Paris Match

Le Monde

CNN

Rolling Stones

The Sun