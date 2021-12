Le Québec dépassera les 12 000 nouveaux cas mardi

Ce sont plus de 12 000 nouveaux cas de COVID-19 qui seront annoncés mardi au Québec, appris TVA Nouvelles.

La province devrait aussi faire état d'une hausse considérable du nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tiendra d'ailleurs un point de presse mardi à 13h, en compagnie du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.