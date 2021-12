Le truc payant du King des aubaines

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Ça vaut la peine de faire ses devoirs avant de sortir magasiner, ai-je appris hier au Boxing Day. Au lieu de me rendre loin pour des rabais alléchants, je suis allé chez des détaillants du coin où j’ai demandé qu’on « accote » les prix de la concurrence. Et ça a marché !

Hier donc j’ai couru jusqu’au magasin La Source, de la Promenade Ontario, et j’ai obtenu un rabais de 40 $ sur les AirPods 2e génération. La Source proposait un prix de 260 $ tandis qu’Amazon et Best Buy demandaient seulement 220 $. Après un coup de fil, on m’a dit : « On vous fait ça à 220 $, monsieur. »

Photo Louis-Philippe Messier

Chez Canadian Tire près de Shop Angus, une perceuse tournevis DeWalt à 131,24 $ a été « rabaissée » par la superviseure des caisses au prix de 104 $ demandé par Home Depot. En peu de temps, j’ai réussi à épargner 70 $ pour deux articles seulement.

Chez La Source, on a eu l’air surpris par ma requête. « Les gens ne nous demandent jamais ça », m’a dit un employé. Chez Canadian Tire, on m’a plutôt dit que c’est monnaie courante.

« Ça marche presque à tout coup », me dit Stéphane Poirier, alias le « King des aubaines ». Celui-ci en connaît un bout sur l’art d’épargner avec les rabais puisqu’il opère depuis douze ans le site circulaire-en-ligne.ca où l’on retrouve des offres de quelque 5000 détaillants dans tout le Québec.

Imiter les bas prix

« Pour ne pas perdre une vente à un concurrent, un commerçant va normalement imiter son prix », explique-t-il.

Si j’en crois Stéphane Poirier, les rabais de l’un deviennent souvent dans les faits applicables partout, sur demande et avec preuves seulement : « Dis à tes lecteurs de ne pas se gêner pour faire ça ! »

C’était une grosse journée pour toute la famille du King hier puisque son clan travaille avec lui : sa femme, ses trois enfants et son gendre, en plus de trois employés.

« On se lève à 5 h, le 26 décembre, pour commencer à traiter les annonces de promotions du Boxing Day et ça n’arrête pas de la matinée », me raconte cet ancien vendeur de matelas de La Prairie qui a bifurqué vers le marketing web.

Entre minuit et 6 h hier, 12 000 personnes étaient déjà venues fureter sur son site, me dit-il.

« Normalement, ça se calme un peu seulement vers midi, le 26, lorsque les gens ont fait leur choix et se préparent à partir pour l’ouverture des magasins », précise M. Poirier.

Favorisé par la pandémie

La pandémie a consolidé ses affaires en convertissant une partie de la population au commerce en ligne.

« Mon site reçoit en moyenne 1,5 million de visiteurs par mois, nous avons environ 500 000 abonnés à notre page Facebook, 140 000 abonnés à nos infolettres et 80 000 abonnés à nos notifications instantanées où nous informons les gens des rabais ou des meilleurs prix », dit Stéphane Poirier

« Nous dépendons des clics sur nos annonces et nous faisons notre argent à coup de dix, quinze ou vingt sous. Alors plus les gens magasinent en ligne, plus c’est payant pour nous », ajoute-t-il.

