COVID-19: les Maple Leafs vont mieux

La COVID-19 a secoué durement les Maple Leafs de Toronto, qui ont toutefois vu certains éléments revenir dans leurs rangs en affichant bonne mine, dimanche.

Pas moins de 14 joueurs ont dû composer avec le coronavirus, le dernier en lice étant le défenseur Jake Muzzin. Heureusement pour l’organisation concernée, le purgatoire de certains prend fin. C’est notamment le cas du capitaine John Tavares, présent à l’entraînement du lendemain de Noël. D’autres athlètes, tels Jason Spezza et Wayne Simmonds, pouvaient espérer rejoindre leurs coéquipiers sous peu.

En dépit de l’ampleur du problème apparu chez les Leafs au cours d’un séjour dans l’Ouest pour le moins abrégé - le club a disputé seulement une rencontre sur les quatre prévues -, le directeur général Kyle Dubas avait de bonnes nouvelles à communiquer.

«J’ai vérifié avec tous ceux soumis au protocole de la ligue et ils semblent se porter bien. Quelques-uns ont éprouvé des symptômes au début, que ce soient des sueurs nocturnes, des frissons ou de la toux et des maux de gorge. Un d’entre eux a perdu le sens du goût. Par contre, tous s’en sont sortis sans effets à long terme», a-t-il dit, selon des propos rapportés par le quotidien «Toronto Sun».

De la douleur

Dans le cas de Tavares, qui n’a pas joué depuis le 14 décembre face aux Oilers à Edmonton, la COVID-19 a signifié des maux de tête et de la douleur, ainsi qu’un goût des aliments altéré. Il a par ailleurs mentionné qu’il s’était isolé à l’intérieur de sa maison, le temps de se rétablir.

«On ne veut pas se retrouver sous le protocole, mais vous connaissez aussi le monde dans lequel nous sommes depuis un bout de temps, a-t-il admis. J’ai essayé de me remettre sur pied le plus rapidement possible et à chaque jour, je me sentais mieux. Avec huit ou neuf jours sans avoir à voyager partout dans le pays, je savais que j’allais le ressentir maintenant.»

Les Leafs ont vu leurs duels de lundi et de mercredi reportés. En principe, ils doivent accueillir les Sénateurs d’Ottawa samedi.

Les Sénateurs se préparent à toute éventualité

En cette époque de la COVID-19, la seule certitude qui prévaut dans le monde du sport est l’incertitude et les Sénateurs d’Ottawa comprennent parfaitement le contexte actuel.

La formation de l’instructeur-chef D.J. Smith, aux prises d’ailleurs avec le coronavirus, n’a pas joué depuis le 18 décembre et devra patienter jusqu’à vendredi avant de renouer avec l’action. Évidemment, si tout va comme prévu, elle accueillera les Penguins de Pittsburgh dans un Centre Canadian Tire à capacité réduite de moitié, avant de visiter les Maple Leafs de Toronto le lendemain.

Car déjà, les affrontements de lundi et de mercredi, face respectivement aux Capitals de Washington et aux Bruins de Boston, ont été repoussés. À Ottawa, où le gardien Filip Gustavsson et l’instructeur adjoint Davis Payne se retrouvent notamment sous le protocole de la Ligue nationale en matière de COVID-19, on se dit prêt à toute éventualité, incluant celle de voir les Penguins débarquer dans la capitale fédérale mercredi et non vendredi. Plus tôt cette saison, l’organisation a dû traverser la tempête avec une éclosion de cas et sait parfaitement de quoi elle parle.

«Notre objectif est d’être prêt, peu importe ce qui arrivera mercredi. Si rien n’arrive, vous devez continuer de travailler chaque jour. C’est hors de notre contrôle actuellement. Tout ce qu’on peut maîtriser maintenant, c’est de se présenter à l’aréna quotidiennement, d’avoir du plaisir et d’abattre le boulot requis», a énuméré le capitaine Brady Tkachuk en marge de l’entraînement de dimanche après-midi, tel que rapporté par le quotidien «Ottawa Sun».

Enthousiasme à conserver

L’une des clés ayant permis aux Sénateurs d’obtenir certains succès dans les derniers mois est le caractère enjoué et fringant de ses jeunes joueurs. Pour récolter des victoires, il faudra que cette «joie de vivre» subsiste dans les semaines à venir.

«C’est franchement bizarre d’avoir quelques congés, a ajouté Tkachuk. Beaucoup de trucs ne sont pas de notre ressort. Nous devons uniquement savourer chaque journée sur la patinoire et chaque occasion de disputer un match. Il y a eu énormément d’inconnu cette année ainsi que des pauses inattendues. On revient ici, puis tout le monde s’en va à la maison pour Noël. Là, tous sont heureux et excités de revenir, donc on veut poursuivre sur ces bonnes sensations que nous avions avant l’arrêt.»

«Nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce qui surviendra. Ainsi, nous allons travailler aussi dur qu’il le faut pour obtenir du succès pendant les matchs.»