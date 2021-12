Quand l’horreur se fait femme

J’ai suivi le procès de cette femme de Granby qu’on soupçonne d’avoir tué la fille de son conjoint. Je me suis demandé comment il se faisait qu’un crime aussi abominable puisse être commis sans que personne ne sonne l’alarme ? Comment un être humain sensé peut-il atteindre un tel niveau de méchanceté envers un enfant, au point de le ligoter pour l’empêcher de respirer ? Comment une femme a-t-elle pu aller aussi loin sans être dénoncée ? Comment peut-on ne plus être capable de distinguer entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans notre belle société québécoise ?

Une mère qui a toujours protégé ses petits

Ce n’est pas pour rien que la Commission Laurent avait été formée pour produire sonrapport déposé en mai 2021 et dont les conclusions mettaient en lumière l’importance de la prévention pour protéger nos tout-petits. « Parce que là réside la clé pour éviter ce genre de situation » disent les spécialistes de la petite enfance.

Et par prévention, on entend l’obligation d’éliminer, ou à tout le moins de « réduire les facteurs de risque qui favorisent l’apparition d’un problème ». Et parmi ces facteurs de risque il y a la pauvreté, l’absence de soutien aux familles et la réticence sociale à dénoncer quand on est témoin de maltraitance. C’est toute la société, pas juste les parents,qui doit se sentir impliquée dans la protection de ses tout-petits.