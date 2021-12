PÉLOQUIN, Claire



À Montréal, le 27 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Claire Péloquin, fille de feu Philippe Péloquin et de feu Rose-Aimée Parenteau.Elle laisse dans le deuil son frère Victor Péloquin et sa demi-soeur Céline. Elle laisse également dans le deuil ses amis Robert et Normand ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.514-527-4126 | www.dignitequebec.com