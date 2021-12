Brome: construction supérieure entièrement rénovée en 2021

Véritable bijou, avec une vue incroyable sur le Mont Sutton, cette maison entièrement rénovée est idéale pour une famille.

Rénovée en 2021, les modifications s’inscrivent dans les dernières tendances en matière de design et d’architecture.

Yves Barrière

Un total de trois chambres, une salle d’eau et deux salles de bains se trouvent dans la propriété.

Dès l’entrée, un meuble intégré en bois ajoute un rangement considérable en plus de délimiter l’espace.

Yves Barrière

Une grande aire ouverte abritée par un plafond cathédrale dévoile le salon, la salle à manger et la cuisine.

Yves Barrière

D’immenses fenêtres font que l’endroit est baigné de lumière naturelle.

Le revêtement du foyer, d’un vert sauge, ajoute de la couleur à l’espace.

Yves Barrière

Un îlot immense, un puits de lumière, du rangement à profusion, des luminaires de style boho et un mur d’accent vert vous feront tomber en amour avec la cuisine.

Yves Barrière

Au rez-de-jardin, vous trouverez deux grands bureaux bien éclairés. C’est idéal pour les personnes qui doivent encore travailler de la maison.

Une entrée supplémentaire au rez-de-jardin est parfaite pour déposer l’équipement de ski ou de plein air.

Yves Barrière

Les chambres de la maison sont spacieuses et offrent de belles vues sur la nature environnante.

Une grande terrasse surélevée détient une vue impressionnante sur le Mont Sutton.

Yves Barrière

La maison est située dans un secteur privé et boisé de Barnsfield, tout près des monts Sutton, Bromont, Owl's Head et Orford et à 5 minutes du village bucolique de Knowlton.

La propriété est en vente par Réginald Gauthier de chez Les Immeubles Coldbrook. Le prix demandé est de 1 295 000$.