C’est bien beau la générosité mais elle a ses limites!

Après un temps des fêtes 2021 vécu dans la solitude de nos foyers respectifs, on nous a permis de nous réunir de nouveau. Aînée d’une famille de trois, tous parents et grands-parents, c’est toujours chez moi qu’avait lieu le repas du nouvel An depuis le décès de nos parents. La pandémie m’ayant donné la mesure du peu d’intérêt de mon frère et ma sœur pour moi, à peine trois appels en un an et demi, mon mari m’a suggéré de faire notre repas du 1er janvier avec ma fille, son mari et leurs enfants. Ma sœur et mon frère me traitent de mesquine et ça me trouble. Devrais-je passer par-dessus l’opinion de mon mari pour ne pas me les mettre à dos ?

Sœur, mère et conjointe à la fois

C’est à vous de voir si votre mari a raison dans l’appréciation qu’il fait du peu de cas que votre frère et votre sœur ont fait de vous pendant les longs mois de pandémie. Au surplus, pourquoi ce ne serait pas à eux de vous inviter ?