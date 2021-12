LANTHIER, Andrée



À Terrebonne, le 16 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Andrée Lanthier, veuve d'André Gagnon, pharmacien.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Sylvain (Marie-Josée Gagnon), Patrice (Diane Jacob) et Anne-Marie (Jean-Roch Pinette), son conjoint des douze dernières années, Georges Carpentier, ses petits-enfants Marc-Antoine (Isabelle Tremblay), Alex-Anne et Laurence (Steeve Prévost), son arrière-petit-fils Émyl, sa soeur Denise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.Des dons à la Société Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés par la famille.