Grande Roue de Montréal: L’identité du jeune homme décédé révélée

Le jeune homme de 22 ans décédé dans un accident de travail le jour de Noël à la Grande Roue de Montréal s’appelait Riley Valcin.

Le travailleur procédait au déneigement de l’attraction touristique du Vieux-Port quand est survenu le drame, a rapporté Nicolas Bégin, porte-parole de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les secours ont transporté le jeune homme dans un centre hospitalier samedi en début d’après-midi, où il est finalement décédé.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Riley Valcin, étudiant au b. en génie civil le 25 décembre au Vieux-Port de Montréal. Au nom des membres de notre communauté, nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis & amies de Riley», a publié le compte Twitter de Polytechnique.

Sébastien Piché, le directeur des études du Collège Bois-de-Boulogne, où le jeune homme a étudié, qui tait également son entraineur de Basket, a publié un long message de condoléances sur Facebook.

Dans son texte, il a rappelé le parcours scolaire de l’étudiant, et soulignant qu’il rêvait d’être ingénieur, et avait réussi à être admis à l’École Polytechnique de Montréal.

« Nous avons le cœur brisé par le départ injuste d’un jeune homme qui a fait sa marque par son courage, son engagement et sa persévérance. Comme directeur des études, je salue la réussite exceptionnelle de Riley qui a montré qu’il est possible de surmonter les difficultés et d’atteindre des objectifs ambitieux. Comme entraîneur de basketball, je salue l’ardeur et la passion de Riley, source d’inspiration pour nous tous », a-t-il conclu.

Sur ses réseaux sociaux, la Grande Roue a annoncé dimanche sa fermeture pour une durée indéterminée sans mentionner le nom de Rilex Valcin.

«Veuillez noter que La Grande Roue de Montréal est fermée jusqu'à nouvel ordre. Nous vous informerons lorsque l’attraction réouvrira. Vos billets sont valides pour une période d’un an suivant la date d’achat.⁠ Nous sommes sincèrement désolés », ⁠pouvait-on lire sur le compte Instagram.

Plusieurs internautes ont relevé le manque d’empathie de la direction de l’attraction.

«L’incident de la grande roue me brise le cœur. La façon dont la direction de la Grande Roue de Montréal a géré la tragédie me glace le sang. Mes sympathies à la famille du jeune qui y a laissé sa vie. J’espère qu’ils seront poursuivis c’est odieux et inacceptable, » a partagé une internaute.

«Imagine toi aller travailler le jour de Noël et retrouver la mort et la grande roue de Montréal fait un post qui dit “nous sommes désolées on va être fermé, mais vos billets seront validés pour 1 an. N’allez plus jamais à cette fucking place RIP RILEY VALCIN», a publié une autre.

Lundi matin, la grande roue a finalement posté un message de soutien à la famille, et demandé « à tous ceux qui répondent sur les réseaux sociaux de rester respectueux et d'exprimer leur chagrin et leurs émotions dans l'esprit de douceur de Riley. »

Une cagnotte de soutien a été lancée par le meilleur ami du jeune homme, Roberto Rivera-Rubio, pour la famille endeuillée. « Elle va servir à payer les frais de service funéraire ainsi que tous les frais qui pourraient affecter la famille de Riley», a expliqué Roberto.

«Nous nous connaissions et avons partagé notre vie depuis 15 ans maintenant. Riley était plus qu’un ami, il était un frère, » a-t-il ajouté. « l a laissé derrière lui sa mère, Micheline Casseus, son père Gamaniel Valcin, son frère, Joey Valcin, ainsi que sa famille et ses amis.»

En moins de 12 heures, la cagnotte a atteint l’objectif fixé de 30 000 $ et les dons continuent d’affluer.

Le lien pour y participer est disponible ici : https://www.gofundme.com/f/soutien-la-famille-de-riley