Importante éclosion de COVID-19 dans un CHSLD de la Montérégie

Une éclosion de COVID-19 fait rage dans un CHSLD de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, selon le Montreal Gazette et CTV.

Selon les informations recueillies lundi par les deux médias, 59 résidents, sur un total de 112, et 39 employés ont obtenu un résultat positif à la COVID-19 depuis le 21 décembre dernier. De plus, la résidence comptait deux décès liés à cette éclosion.

Un membre de la famille d’un des résidents aurait tout d’abord fait part de la nouvelle à CTV News. Le média a par la suite confirmé la nouvelle auprès de Paul Arbec, président de la compagnie responsable du CHSLD, Groupe Santé Arbec.

«Nous travaillons avec la Santé publique et le centre de prévention et contrôle des infections [du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre]. Nous avons un bon support de leur part», a dit Arbec à CTV en ajoutant que son équipe travaille sans arrêt pour maîtriser la situation.

Le président du Groupe Santé Arbec a mentionné, en entrevue avec le Montreal Gazette, que les symptômes observés chez les personnes infectées sont plutôt légers à l’exception de deux personnes qui n’étaient pas vaccinées.

Lorsque joint par l’Agence QMI mardi, M. Arbec a mentionné ne plus prendre d’entrevue à ce sujet afin de pouvoir se concentrer sur la situation et les résidents.