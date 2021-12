Jack Eichel à l’entraînement avec ses coéquipiers bientôt?

L’attaquant Jack Eichel attend toujours d’effectuer ses débuts avec les Golden Knights de Vegas et le grand jour s’approche de plus en plus.

D’après le site NHL.com, il n’est pas loufoque de croire que le joueur de centre effectuera un retour au jeu avant la pause du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey au début février. Aussi, il pourrait s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers prochainement. Eichel a par ailleurs recommencé à patiner.

L’Américain a été opéré pour le remplacement d’une vertèbre au cou le 12 novembre, huit jours après son acquisition des Sabres de Buffalo. Le principal intéressé estimait à l’époque à trois mois la durée de sa convalescence.

En 2022, il voudra certes faire oublier ses ennuis du passé, ayant été limité à deux buts en 21 matchs la saison dernière. Pourtant, il avait touché la cible 36 fois en 68 rencontres lors de la campagne 2019-2020.