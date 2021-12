La campagne de rappel sera majoritairement couverte par Moderna

Moderna sera le principal fournisseur de troisième dose de vaccin contre la COVID-19 alors que le gouvernement exhorte les Canadiens éligibles à recevoir leur rappel au plus vite face à la déferlante de cas due à la propagation du variant Omicron.

Le Canada a reçu environ deux fois plus de doses de Moderna que de Pfizer au cours du dernier trimestre de 2021, et la situation se répétera en janvier, a rapporté lundi le « Globe and Mail ».

De plus, étant donné que les personnes de la plupart des groupes d'âge qui reçoivent une injection de Moderna pour leur rappel n'ont besoin que d'une demi-dose, les livraisons de Moderna couvriront bien plus de personnes que celles de Pfizer. Une dose complète de Moderna est cependant recommandée pour les adultes de 70 ans et plus et les personnes gravement immunodéprimées.

Ainsi, de nombreux Canadiens qui ont reçu des doses de Pfizer pour leurs première et deuxième injections pourraient obtenir un rappel de Moderna pour se protéger d’Omicron. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a déclaré qu'elle reconnaissait que les gens peuvent préférer la même marque de vaccin pour toutes les injections, mais a souligné que le mélange de vaccins à ARN messager est sans danger et protège contre le COVID-19.