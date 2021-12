Le leader de la cour d’école devient chancelier de l’UdeM

Quand le passionné de micropuces Frantz Saintellemy a reçu un courriel annonçant qu’on voulait en faire le prochain chancelier de l’Université de Montréal, il a d'abord cru à une erreur tant son profil était atypique.

«J’ai demandé à mon épouse: non mais, il est sérieux?» se souvient-il d'avoir réagi au message du secrétaire général. «Je lui ai réécrit: écoute, je pense que tu t’es trompé de personne.»

En octobre, Frantz Saintellemy, 48 ans, est devenu le plus jeune chancelier de l’histoire de l’université, ainsi que le premier à être issu de la diversité culturelle au Québec, un honneur qui a résonné jusqu’à Haïti.

Le prestigieux rôle de chancelier est de présider au conseil de l’UdeM, qui doit approuver les budgets et nommer le recteur, entre autres.

Il s’agit d’un poste entièrement bénévole... et donc généralement donné à des personnes plus âgées et moins occupées que lui, souligne-t-il.

Il a également reçu la Médaille de l’Assemblée nationale en novembre pour sa contribution à la collectivité.

Remarqué à la récréation

Frantz Saintellemy, avant-dernier d’une famille de 13 enfants, est arrivé au Québec à l’âge de 8 ans.

«Quand vous venez d’une très grande famille comme la mienne, ça prend un esprit compétitif. Pour avoir le Corn Flake, le lait et le sucre, faut que tu te lèves très tôt le matin.»

Ses débuts dans une école de Montréal-Nord ont teinté tout son parcours. Il a d’abord commencé au régulier avant d’être rétrogradé en classe d’accueil parce qu’il ne parlait que créole. Il était le nouveau «qui ne comprend rien, qui retarde tout le monde».

Jusqu’à ce qu’un enseignant, Gérard Jeune, le remarque dans la cour d’école. «C’était un petit leader, raconte M. Jeune. C’est lui qui organisait les parties de soccer, de ballon chasseur.»

L’enseignant a donc fait un pacte moral avec lui: s’il se forçait pour améliorer son français et son anglais, il le prendrait dans sa classe régulière dès janvier.

C’est ce que le jeune Frantz a réussi à faire, à coups d’émissions de Passe-Partout et de Goldorak.

«Aujourd’hui, il y a un peu de Gérard Jeune en moi.»

La responsabilité d’aider

Adolescent, il avait encore ce côté rassembleur, se souvient sa femme, Vickie Joseph, qui a grandi dans le même quartier. «C’était un petit tannant.» Il défendait les jeunes victimes d’intimidation tout en ayant le respect des plus délinquants, ajoute-t-elle.

Après avoir terminé son cégep, il est parti étudier en génie électronique à Boston. En concevant des micropuces alors que le monde de l’audiovidéo était en pleine transition vers le numérique, il a réussi en affaires.

«Mais ça vient avec la responsabilité d’aider les autres.»

De retour au Québec, il a fondé avec son épouse le Groupe 3737 dans Saint-Michel.

Le but: aider les jeunes de la diversité à faire décoller des entreprises techno, à combler leur insuffisance numérique et à montrer que Montréal-Nord n’est pas qu’un repaire de gangs de rue.

Pendant que des jeunes d’autres quartiers plus riches ont accès à des salles d’ordinateurs dernier cri, des jeunes de son quartier n’ont dans leur école que des appareils vieux de dix ans et disponibles une heure par semaine, déplore Frantz Saintellemy.

«Ton code postal va déterminer ta mobilité sociale, c’est ça l’enjeu [...] Même au 3737 Crémazie où est né le Groupe 3737, il a fallu convaincre [les câblodistributeurs] pour qu’ils viennent dans la bâtisse. Ils ne voyaient pas de modèle économique», raconte-t-il.

Reste que, derrière ses qualités extraordinaires, un «hyperactif» comme Frantz Saintellemy n’a pas que des qualités.

«Quand il veut te challenger, il va te déstabiliser, explique Vickie Joseph. Il va toujours te poser des questions, te demander de faire plus de recherches [...] Des fois, il m’énerve! Ça peut être fatigant», avoue-t-elle en riant.

Vague de fierté dans la communauté haïtienne

Jean David Falaise, 37 ans, ne connaissait pas Frantz Saintellemy et ne savait pas trop ce que faisait un chancelier. Mais il a regardé sa cérémonie d’intronisation au complet sur son cellulaire.

Lui-même d’origine haïtienne, il assure la sécurité sur le campus de l’Université de Montréal comme superviseur constable. Il est convaincu que l’exemple de M. Saintellemy peut inspirer des jeunes à avoir de l’ambition.

Besoin de modèles

«Enfin, une bonne nouvelle. On a besoin de modèles», s’exclame-t-il après avoir énuméré les problèmes qu’on associe généralement à sa communauté, comme les catastrophes naturelles et le décrochage scolaire.

La nomination de Frantz Saintellemy a soulevé une vague de fierté au sein de la communauté haïtienne de la métropole qui a résonné jusqu’à Haïti, observe Frantz Benjamin, député libéral dans Viau.

«Des journalistes [haïtiens] m’ont contacté pour que je leur parle de cet autre Frantz», ironise-t-il.

C’est d’ailleurs de ses mains que M. Saintellemy a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale, mercredi.

Pour le principal intéressé, son succès lui vient de son environnement, de ses frères et sœurs plus vieux qui l’ont tiré vers le haut, d’où l’importance de redonner au suivant. «Personne ne réussit seul.»

«Ma mère, quand elle est entrée ici, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a fini son secondaire à l’âge de 60 ans. Difficile de ne pas suivre un tel exemple.»

«Si moi, étant chancelier, ça peut donner espoir à un jeune qui vient des îles de la Madeleine et qui ne se voit pas nécessairement dans [un contexte universitaire], peut-être qu’on a réussi», illustre M. Saintellemy.

Bougie d’allumage

C’est une philosophie semblable qu’il tente d’inculquer aux nouveaux entrepreneurs qui ne savent pas comment fonctionne le «Qc in».

Pape Wade, cofondateur de la startup Airudi, fait partie de ceux qui sont passés par l’incubateur du Groupe 3737. «Frantz a été une bougie d’allumage».

Lui et sa partenaire souhaitaient utiliser l’intelligence artificielle pour automatiser les processus répétitifs en ressources humaines. «Tout le monde nous disait: vous allez vous planter raide. Vous ne connaissez rien à ça [la technologie].»

Aujourd’hui, Airudi compte vingt-trois employés, des clients partout au Canada et en France.

En tant que chancelier, Frantz Saintellemy souhaite accompagner l’UdeM vers une ère plus innovante, plus axée sur l'environnement et la société en général.

SON PARCOURS

Né à Haïti en 1973

Arrivé au Québec à l’âge de 8 ans

Diplômé en génie électronique et informatique de l’Université Northeastern de Boston

A cofondé le Groupe 3737 dans Saint-Michel, un incubateur d’entreprises privées pour la diversité culturelle

Président et chef de l’exploitation de LeddarTech, qui conçoit des puces électroniques pour cartographier l’environnement en 3D, une technologie qui pourrait permettre la conduite autonome des véhicules

Père de trois enfants

