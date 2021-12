Les hôpitaux débordent dans Chaudière-Appalaches

La situation sanitaire s’aggrave dans plusieurs régions du Québec, dont Chaudière-Appalaches, qui a vu ses hospitalisations tripler en une semaine seulement.

«C’est tellement exponentiel depuis quelques semaines. [...] Il y a seulement sept jours, on était autour de 12 [hospitalisations]. [...] Évidemment qu’on s’attend que ça va continuer de monter au cours des prochains jours», explique Marco Bélanger, directeur général adjoint au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Hier matin, Chaudière-Appalaches comptait 35 hospitalisations actives et six patients aux soins intensifs.

Avec une capacité actuelle de 33 lits pour la COVID-19, la région a dû transférer des patients vers la Capitale-Nationale.

C’est dans la ville de Saint-Georges que la situation est la plus critique, avec 17 hospitalisations à elle seule. Thetford Mines, Montmagny et Lévis comptaient respectivement 5, 4 et 9 hospitalisations mardi.

«Globalement, la situation des hôpitaux est sous tension partout, mais particulièrement du côté de Saint-Georges de Beauce», indique M. Bélanger.

Travailleurs

En plus de la montée des hospitalisations dans les derniers jours, plusieurs travailleurs sont aux prises avec la COVID-19 et doivent se placer en isolement.

Mardi, 327 employés étaient absents du réseau dans Chaudière-Appalaches.

«La situation qui est vraiment difficile actuellement, c’est la main-d’œuvre. Il manque du personnel dans tous les secteurs d’activité présentement. C’est ce qui met une pression additionnelle sur les équipes», souligne-t-il.

Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a annoncé lors d’un point de presse hier que des travailleurs de la santé déclarés positifs à la COVID-19 pourront travailler, sous certaines conditions.

Montréal

La province de Québec compte présentement cinq points chauds: Montréal, l’Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec, les Laurentides et Chaudière-Appalaches.

D’après les données de la Santé publique, Montréal calculait hier 246 hospitalisations et 55 cas de soins intensifs actifs.

En deuxième position se trouve l’Estrie, avec ses 58 hospitalisations actives et 11 patients aux soins intensifs à pareille date.

Viennent ensuite la Mauricie et le Centre-du-Québec, qui ont recensé 48 hospitalisations et 8 soins intensifs mardi. Puis les Laurentides avec 51 et 5, et Chaudière-Appalaches avec 35 et 6.

