Navrante 2021

Sous ce ciel gris de ces Fêtes quasi confinées, on aurait envie de se dire que ça va bien aller.

Envie de se convaincre que cette deuxième année pandémique a fait émerger le meilleur de la classe politique.

Envie de voir dans cette lassitude collective les germes de grands lendemains.

Certes, les vaccins nous ont offert un répit. Leur distribution méthodique nous a révélé que l’État québécois est capable de se sortir de sa torpeur et d’innover. L’éclaircie fut assez imposante pour redémarrer en trombe notre économie, nous convaincre qu’on s’en remettrait.

Mais pour le reste...

Dans ce moment charnière, que nos dirigeants comparent à une guerre, ils ont certainement mené de grandes batailles, sans pour autant réussir à nous insuffler le sentiment d’un projet collectif.

Courte vue

On a cru que les failles majeures du tissu social révélées par la pandémie forceraient une réflexion sur les modes de l’État providence. On a plutôt eu droit à des affrontements à la longue stériles entre gouvernement et syndicats.

On a cru que les milliards pour relancer l’économie permettraient de donner un coup de barre en faveur d’une véritable relance verte. On a plutôt eu droit à un saupoudrage de milliards et des objectifs de GES toujours aussi inatteignables.

On nous a fait croire qu’une élection fédérale était essentielle et historique. Elle s’est révélée une perte de temps et d’argent.

Langue française, immigration, lutte contre le racisme sont devenues des armes partisanes pour démoniser l’adversaire dans cette culture politique où les impératifs de l’échéance électorale étouffent toute nuance et réflexion.

Les uns blâmeront les médias sociaux qui polarisent à outrance le débat public. Les autres blâmeront les politiciens, les médias traditionnels, les sondages.

Chacun a probablement sa part de responsabilité dans cette année où « passer au travers » a semblé un exploit.

Vivement qu’on tourne la page sur 2021 !