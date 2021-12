Résidence moderne offrant une vue magnifique sur le fleuve, à Sillery

Cette maison à l’architecture moderne est à vendre pour 1 950 000$ à Sainte-Foy–Sillery. Située dans ce secteur primé de Québec, elle bénéficie en plus d’une intimité incomparable, puisqu’elle est en retrait de la rue.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

Cette résidence a été conçue par l’architecte Michel Gallienne en 1975 et a été agrandie selon les plans de Louise Amyot en 2006. Elle est aujourd’hui un havre de paix entouré de nature luxuriante et donnant vue sur le fleuve et les ponts.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

Le rez-de-chaussée est ouvert avec un foyer à deux faces. Les matériaux utilisés pour habiller l’intérieur de la maison sont chaleureux et intemporels. Les plafonds sont faits de bois; plusieurs murs sont faits de brique.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

La cuisine comporte un vaste îlot avec coin-repas; au bout, une table à manger conviviale. Un mélange de textures et de teintes dynamise la pièce. Le salon complète l’aire de vie. La fenestration abondante permet une vue incomparable sur le fleuve et les grands arbres.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

Mention spéciale au plancher chauffant, couvrant le rez-de-chaussée, la chambre principale et une salle d’eau, parfait pour les frileux.

La maison a 17 pièces, dont 5 chambres et deux salles de bains. La suite à l’étage est spacieuse avec walk-in et salle de bains attenante.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

Une pièce de détente avec foyer au bois et au plafond très haut semble parfaite pour se poser à la fin de la journée.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

La demeure est enrichie par le terrain très intime, composé d’une terrasse en hauteur et d’une piscine.

Eric Gagnon / Sotheby’s International Realty Québec

Située rue de la Promenade, elle offre un accès facile aux services, aux écoles et aux routes. Ce bijou d’architecture est à vendre pour 1 950 000$ par Eric Gagnon, courtier immobilier résidentiel chez Sotheby’s.