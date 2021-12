Jean-Marc Vallée (1963-2021): un cinéaste aimé des acteurs

L’annonce du décès soudain de Jean-Marc Vallée, victime à 58 ans d’un arrêt cardiorespiratoire dans la soirée du 25 décembre, a créé une onde de choc dans l’industrie du cinéma d’ici et d’ailleurs.

Les acteurs et actrices avec lesquels il avait travaillé ont rendu un véritable concert d’éloges au cinéaste, laissant également libre cours à leur douleur.

«J’ai le cœur brisé», a fait savoir Reese Witherspoon. Jared Leto a salué «un véritable artiste qui a changé ma vie», tandis que Matthew McConaughey s’est rappelé «ses yeux [qui¬] ne contenaient que des histoires d’amour».

Car la trajectoire de Jean-Marc Vallée est exemplaire.

Après le succès de son premier long métrage, «Liste noire», en 1995, il déménage à Hollywood, signe «Los Locos» en 1998 et «Loser Love» l’année suivante. Puis, en 2005, «C .R.A.Z.Y» est sélectionné par le Canada pour représenter le pays aux Oscars.

DANS LA MIRE DE SCORSESE

Avec une telle carte de visite, Martin Scorsese l’embauche pour réaliser «Victoria: les jeunes années d’une reine» avec Emily Blunt dans le rôle titre. Jean-Marc Vallée se retrouve alors aux Oscars, le film de 2009 remportant la statuette des meilleurs costumes.

Le véritable tournant de sa carrière, il le doit à «Dallas Buyers Club», sorti en 2013 et pour lequel il avouera avoir donné le premier tour de manivelle quelques jours seulement après avoir réuni les cinq millions de dollars américains du budget.

Il ressuscite la carrière de Matthew McConaughey, alors cantonné aux rôles d’amoureux transi de comédies romantiques.

De surcroît, le cinéaste est impressionné par Jared Leto, qui sort d’une retraite de cinq ans pour passer son audition via Skype habillé en femme. Les deux acteurs remportent l’Oscar et le Golden Globe correspondants, tandis que le réalisateur reçoit, en plus des cinq autres nominations du film aux Oscars, une citation pour le meilleur montage sous son pseudonyme de John Mac McMurphy.

DE BELLES RÉALISATIONS

Ce n’est donc pas un hasard si Reese Witherspoon lui demande, dès l’année suivante, de réaliser «Wild», tiré de l’autobiographie de Cheryl Strayed, qu’elle finance via sa toute nouvelle compagnie de production, Pacific Standard.

Après «Démolition» avec Jake Gyllenhall, sorti en 2015 dans l’indifférence quasi générale, Vallée se dirige vers la télévision, HBO lui donnant les clés de «Petits secrets, grands mensonges», en 2017. La série dans laquelle brillent Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman, Shailene Woodley et Zoë Kravitz récolte nominations et statuettes aux Golden Globes et aux Emmy, le Québécois y remportant d’ailleurs le trophée du meilleur réalisateur.

Puis, l’année suivante, Amy Adams et Patricia Clarkson sont les interprètes du drame criminel «Sur ma peau», qui reçoit une nomination aux Golden Globes.

DES PROJETS

Forts de ces succès, HBO et HBO Max avaient signé, en avril dernier, un contrat avec Vallée et son associé Nathan Ross. Les deux hommes devaient produire «Gorilla and the Bird», que le cinéaste devait réaliser, ainsi que «The Players Table».

De plus, Jean-Marc Vallée était plongé dans l’écriture du scénario de l’histoire d’amour de John Lennon et Yoko One, produit, entre autres, par la veuve du Beatles.

Denis Villeneuve, qui a lui aussi dirigé Emily Blunt, Jake Gyllenhaal et Amy Adams, n’a pas fait un mystère de la réputation dont jouissait son confrère et ami à Hollywood.

«C’est un metteur en scène qui est capable de faire briller tout ce qui touche, et ça, les acteurs le savaient à Hollywood. Quand on travaillait dans un film de Jean-Marc Vallée, on allait être entre mains d’un maître. Il savait faire ressortir le meilleur de soi et les actrices et les acteurs le savaient et le mot se passait. Tout le monde voulait travailler avec Jean-Marc».

Jean-Marc Vallée en cinq dates clés