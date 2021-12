Un gros problème devenu un avantage pour les Flames?

Les Flames de Calgary ont été l’équipe de la Ligue nationale (LNH) la plus durement frappée par la COVID-19 durant le mois de décembre, avec plus d’une trentaine de personnes infectées, mais voilà que tous leurs joueurs sont de retour au boulot et la suite pourrait s’avérer avantageuse.

Le gardien Dan Vladar est revenu dans le giron du club, lundi, de sorte que les 20 hockeyeurs ayant été frappés par le coronavirus ne sont plus soumis au protocole de la LNH. Le report de sept matchs n’a plu à personne, tout comme les symptômes éprouvés par les hockeyeurs malades ici et là. En revanche, la formation albertaine n’aura plus à se soucier de la COVID-19, ou presque, dans les semaines à venir. Elle peut maintenant se concentrer sur les matchs qui l’attendent, s’ils ont bel et bien lieu aux dates prévues.

«Je dirais que oui [c’est un avantage], a mentionné au réseau Sportsnet l’attaquant Matthew Tkachuk, l’un des trois patineurs de l’équipe régulière n’ayant pas eu à combattre le coronavirus. La plupart des gars qui ont été déclarés positifs n’ont pas à s’en préoccuper, tandis que d’autres clubs ne savent pas ce qui arrivera dans les prochains jours et risquent d’être en pause une semaine ou deux.»

«Miser sur un groupe complet nous aide sûrement, je pense. C’est davantage mental, aussi», a-t-il ajouté.

Pas trop de changements

Conséquemment, étant donné que la quasi-totalité de l’équipe a pu se développer une immunité à court terme contre la COVID-19, les rappels de la Ligue américaine seront peu nombreux et les joueurs de l’escouade de réserve devraient y rester.

«Je l’espère bien, a affirmé le défenseur Christopher Tanev. Évidemment, la situation dans la ligue est en constante évolution. Peu de formations ont vécu ce que nous avons eu ici. Souhaitons qu’il y ait beaucoup moins de cas. On veut seulement se préparer à jouer. Par contre, je suis certain que le calendrier changera.»

De son côté, l’entraîneur-chef Darryl Sutter se réjouit de voir sa troupe relativement en bonne santé.

«Honnêtement, l’aspect le plus important, c’est que nous sommes en meilleur état qu’après notre dernier match hors-concours. Je crois que les gars ont plus d’énergie durant les entraînements et semblent avoir plus de vie, ce qui est bien, a-t-il dit. Je ne pense pas qu’il y ait de la rouille, cela ne nous a pas ennuyés. Ce fut seulement une pause. Dans les jours qui viennent, il suffit de compter sur une exécution appropriée et un bon rythme, soit les mêmes trucs qu’on souhaite à la fin des camps préparatoires.»

Les Flames doivent visiter le Kraken de Seattle, jeudi.