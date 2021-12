Variant Omicron: «le N95 est absolument nécessaire»

Devant la montée du variant Omicron, qui est beaucoup plus contagieux, le port du masque N95 «est absolument nécessaire», particulièrement pour les travailleurs de la santé, croit le virologue à la retraite Jacques Lapierre.

Mais pour que ce masque, qui filtre 95% des particules, soit réellement plus efficace que les autres, il doit être porté adéquatement.

«Quand on voit quelqu’un qui a une barbe, par exemple, et qui porte le N95, le N95 n’est pas efficace. Il faut qu’il soit vraiment ajusté sur une peau et qu’il n’y ait pas de barbe», explique M. Lapierre en entrevue à LCN.

Il est normal que le masque N95 soit plutôt inconfortable et serré sur le visage, confirme le virologue à la retraite.

«Il faut qu’il soit très, très ajusté au visage. Il faut que tout l’air que vous respirez ou que vous expirez passe à travers le masque, sinon il n’est pas plus efficace qu’un autre masque», soutient-il.

Pour Jacques Lapierre, les nombreuses images diffusées chaque jour, sur lesquelles ont voit des personnes porter un masque, sont «un film d’horreur».

«Je vois énormément de masques en dessous du nez, je vois des masques qui sont extrêmement mal ajustés. C’est extrêmement important, tant qu’à porter un masque, de le porter comme il faut», affirme-t-il.

Le virologue à la retraite rappelle aussi que les masques en tissus, «ce n’est pas très efficace» et qu’il faut privilégier les masques médicaux.

