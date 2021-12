CHAMPAGNE, Roger



À Montréal, le 17 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Roger Champagne, retraité de Radio-Canada. Il rejoint sa fille Line.Il laisse dans le deuil son épouse Lyse Mercier, ses enfants Danièle (Bernard), Marc (Louise), Luc (Lucie), ses petits-enfants et ses arrière-petits-fils, les enfants de son épouse: Joann, Josée, Philippe, leurs enfants et arrière-petit-fils, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 janvier 2022 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Lyse tient à remercier très sincèrement l'équipe Clinique d'insuffisance cardiaque de l'ICM, spécialement Sébastien, et la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, spécialement Martin, pour leur présence et réconfort tout au long de ce parcours.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal ou à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.