VERMETTE, Roland



De Saint-Augustin, le 25 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roland Vermette, époux de Mme Lise Drapeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Dominique), Yves (Linda), Benoit et Martin (Sonia), ses petits-enfants Nicolas, Marc-Antoine, Simon, Joëlle, Vincent-Olivier, Alexandre, Kim, Evan, Phanessa et David, ses quatre arrière-petits-enfants, son frère Pierre-Paul, ses soeurs Pauline et Marie-Marthe, son beau-frère Jean-Marc, sa belle-soeur Fleur-Ange, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.Monsieur Vermette fut confié au:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.